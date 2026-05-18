GrandVoyage cierra 2025 con 29,1 MM de euros en ingresos, un 35% más, y refuerza su posición financiera

Arvin Abarca, fundador y CEO de GrandVoyage - GRANDVOYAGE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de mayo de 2026.

La compañía alcanza por primera vez un EBITDA normalizado, superior a los 2 millones de euros, consolida su expansión en España y Latinoamérica y activa medidas de gestión para mitigar el impacto de la inestabilidad internacional.

GrandVoyage, plataforma digital pionera en la venta online de grandes viajes, cerró el ejercicio 2025 con unos resultados que consolidan la fortaleza de su modelo de negocio, su capacidad de crecimiento rentable y la solidez de su gestión financiera.

La compañía alcanzó una cifra de negocio de 29,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 35% respecto al ejercicio anterior. Este avance estuvo acompañado por un EBITDA normalizado de 2,02 millones de euros, excluyendo gastos extraordinarios y no recurrentes, y superando por primera vez la barrera de los dos millones, así como por una posición financiera neta positiva de 2,09 millones de euros al cierre del ejercicio.

Estos resultados reflejan la capacidad de GrandVoyage para transformar el crecimiento en generación de caja, mantener una política financiera prudente y continuar evaluando oportunidades de crecimiento inorgánico alineadas con su visión estratégica, orientadas a reforzar su propuesta de valor y acelerar su expansión nacional e internacional.

Durante 2025, GrandVoyage reforzó su posicionamiento como compañía tecnológica, escalable y centrada en el cliente. Entre los principales hitos del ejercicio destacan el lanzamiento de su nueva web y de su nueva app, el despliegue de Le Chatbot, su asistente de viajes impulsado por inteligencia artificial, la campaña de marca, la presencia de GrandVoyage en Times Square y su incorporación al segmento BME Scaleup en diciembre de 2025.

Más de 100.000 viajeros han confiado ya en GrandVoyage. La compañía cuenta con más de 70 destinos y más de 400 itinerarios, y mantiene presencia operativa en España y Colombia. En 2025, el mercado español representó el 63% de las ventas, mientras que Latinoamérica alcanzó el 37% apenas tres años después de su lanzamiento, consolidándose como una de las principales palancas estratégicas de crecimiento del grupo.

De cara a 2026, GrandVoyage inició el ejercicio con una evolución positiva, registrando un crecimiento orgánico de doble dígito durante enero y febrero. A partir de marzo, el sector turístico se vio afectado por la inestabilidad en la región del Golfo Pérsico, con impacto en la operativa aérea y en la demanda de determinados destinos, especialmente en el sudeste asiático.

Ante este contexto, GrandVoyage ha actuado con anticipación y disciplina, adoptando medidas orientadas a proteger la experiencia del viajero, preservar la eficiencia operativa y limitar el impacto económico derivado de la situación geopolítica.

“En un entorno internacional complejo, la prioridad de GrandVoyage es combinar crecimiento, prudencia y capacidad de reacción. La fortaleza financiera con la que cerramos 2025 nos permite gestionar con serenidad los episodios de incertidumbre, proteger a nuestros clientes y seguir avanzando en nuestra hoja de ruta”, señala Arvin Abarca, fundador y CEO de GrandVoyage.

La compañía destaca que su modelo digital, su tecnología propia y la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial en sus procesos permiten mejorar la productividad sin renunciar al acompañamiento humano que caracteriza a la marca. Como resume su fundador: “En GrandVoyage usamos la tecnología no para sustituir a las personas, sino para amplificar su talento: el factor humano es, y seguirá siendo, la clave de todo lo que somos”.

Sobre GrandVoyage

GrandVoyage es una plataforma digital especializada en grandes viajes online. La compañía combina experiencias guiadas por expertos locales, atención personalizada propia de una agencia boutique y la escalabilidad de un negocio digital. Con más de 100.000 viajeros, más de 70 destinos y más de 400 itinerarios, GrandVoyage opera desde España y Colombia con una propuesta basada en tecnología, especialización y cercanía al viajero.