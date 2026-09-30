Grupo Arehucas y Próximo Spain alcanzan un acuerdo de distribución para las Islas Canarias - Grupo Arehucas y Próximo Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

A partir del próximo 1 de octubre, Grupo Arehucas asumirá la distribución en Canarias de marcas internacionales de referencia como José Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Mezcal 400 Conejos y Kraken Spiced Rum

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2026.- Grupo Arehucas y Próximo Spain han alcanzado un acuerdo de distribución para las Islas Canarias que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026. En virtud de este acuerdo, Grupo Arehucas incorporará a su oferta en el archipiélago algunas de las marcas internacionales más reconocidas del portfolio de Próximo Spain, entre ellas José Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Mezcal 400 Conejos y Kraken Spiced Rum.

La incorporación de estas referencias supone un nuevo paso en la estrategia de Arehucas para continuar fortaleciendo y diversificando su portfolio de distribución, complementando sus marcas propias con referencias internacionales consolidadas y reforzando su presencia en categorías como tequila, mezcal y ron.

Rafael Ferrer, director general de Próximo Spain ha comentado: “este acuerdo representa un paso estratégico en nuestro compromiso con el mercado español y, en particular, con las Islas Canarias. Grupo Arehucas es un socio de referencia indiscutible: su experiencia centenaria, su profundo conocimiento del territorio y su excelente cobertura de distribución lo convierten en el aliado idóneo para acelerar el crecimiento de nuestras marcas en el archipiélago. Estamos plenamente comprometidos con esta nueva etapa y confiamos en que juntos construiremos una relación duradera y de gran valor para ambas compañías”.

Por su parte, Carlos Iglesias, director general de Arehucas, ha destacado que “la incorporación de estas marcas supone un paso muy importante en nuestra estrategia de distribución y nos permite sumar a nuestra oferta algunas de las referencias de bebidas espirituosas más reconocidas internacionalmente. Estamos muy ilusionados con este acuerdo y con el potencial que existe para desarrollar estas marcas tanto entre el consumidor canario como entre los millones de visitantes que recibe Canarias cada año”.

El acuerdo refuerza así la apuesta de Grupo Arehucas por consolidar un portfolio de distribución sólido, diferenciado y complementario a sus marcaspropias, al tiempo que amplía su propuesta con enseñas internacionales de referencia dentro de categorías estratégicas del sector de bebidas espirituosas.

Sobre Arehucas

Arehucas, empresa centenaria de las Islas Canarias, cuenta con más de un siglo de trayectoria en la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas. A lo largo de su historia, la compañía se ha consolidado como una de las marcas más estrechamente vinculadas a la identidad y la tradición de Canarias, combinando experiencia, calidad e innovación y contribuyendo a proyectar la cultura y el carácter del archipiélago dentro y fuera de las islas.

Junto a la elaboración y comercialización de sus propias marcas, Grupo Arehucas desarrolla además su actividad como distribuidor de bebidas espirituosas, construyendo un porfolio de marcas nacionales e internacionales orientado tanto al canal de hostelería como al retail.

Sobre Próximo Spirits

Próximo Spirits, líder mundial de Tequila, es una compañía global de bebidas espirituosas que cuenta con un amplio portfolio de marcas internacionales y desarrolla su actividad en mercados de todo el mundo. Entre sus principales marcas se encuentran José Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Mezcal 400 Conejos y Kraken Rum, entre otras referencias de reconocido prestigio internacional.

La compañía combina una larga tradición en la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas con una apuesta por la innovación y el desarrollo de marcas de alcance global.

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