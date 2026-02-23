Grupo Armora impulsa estrategias de ciberseguridad para frenar la suplantación del CEO y del proveedor - Grupo Armora

(Información remitida por la empresa firmante)

La suplantación de identidad a través del correo electrónico se consolida como una de las principales causas de pérdidas económica entre las empresas.

El departamento financiero asume un papel estratégico en la prevención de ciberdelitos relacionados con el BEC (Business Email Compromise).

Formación, planes estratégicos e inversión en ciberseguridad entre las claves para evitar la suplantación del CEO o del proveedor.

Madrid, 23 de febrero de 2026.-

La digitalización ha optimizado los procesos de gestión financiera tanto de empresas como de pymes y autónomos. Sin embargo, también ha ampliado la superficie de ataque. Cada día miles de personas gestionan transferencias, facturas, pagos a proveedores convencidos de que esas transacciones son seguras hasta que sus comunicaciones se pueden ver comprometidas a raíz de un correo electrónico aparentemente confiable. Y es que en los últimos años se ha posicionado, de forma significativa, una nueva amenaza denominada Business Email Compromise (BEC), también conocida como fraude del CEO o del proveedor. Desde el Grupo Armora, grupo que impulsa y apoya proyectos de ciberseguridad, defensa y uso dual con empresas adheridas como DLTCode o Correcta, analizan el impacto financiero que este tipo de ataques tienen en el tejido empresarial y cómo trazar una estrategia efectiva de prevención y gestión del riesgo.

Cabe señalar que, lejos de tratarse de sofisticados ataques basados en malware, el fraude BEC, se apoya principalmente en un trabajo de ingeniería social. Es decir, los ciberdelincuentes estudian los patrones comunicativos del equipo directivo de la empresa, así como sus jerarquías y dinámicas de facturación y pagos con el objetivo de infiltrar correos que simulen proceder de directivos o proveedores habituales. De esta forma, lo que, a priori, parece ser un correo confiable acaba por inducir a la realización de transferencias a cuentas fraudulentas o modificar datos bancarios sin levantar sospechas.

El impacto más allá de las pérdidas económicas

Caer en este tipo de fraudes no se limita solo a graves pérdidas económicas derivadas de una transferencia fraudulenta. Las organizaciones afectadas se pueden enfrentar, también, a problemas de liquidez, interrupciones en la cadena de pagos, un deterioro significativo de las relaciones comerciales e, incluso, conllevar a daños de reputación de marca difíciles de revertir. En el caso de las pymes o de los autónomos, las consecuencias pueden comprometer a la continuidad de su negocio y afectar en gran medida a su patrimonio personal. Es por ese motivo que, desde el Grupo Armora, recomiendan encarecidamente a este sector del tejido empresarial separar las cuentas empresariales y particulares y contar con una estrategia interna vinculada a la sostenibilidad y protección financiera.

El director financiero, clave en la estrategia de prevención en ataques al CEO o del proveedor

“La gestión del riesgo digital ha dejado de ser exclusivo de los departamentos de informática y nuevas tecnologías de las empresas. El personal dedicado a las acciones financieras de la empresa debe integrar en su estrategia la evaluación, análisis y gestión de posibles ciberamenazas relacionadas con la economía de la empresa con el objetivo de evitar fraudes o multas derivadas del delito”, explica Pascual Moya, director financiero del Grupo Armora.

Es por todo que implementar el doble factor de autentificación para cambios en cuentas bancarias, limitar la exposición de datos sensibles en correos electrónicos, establecer verificaciones telefónicas personales ante cualquier orden de pago urgente, diseñar protocolos internos claro y formar de manera continuada al personal con responsabilidad financiera es clave en la prevención de ciberataques financieros a empresas

¿Cómo actuar ante un ataque BEC, Business Email Compromise?

Pese a la prevención y formación constante, ninguna organización está exenta de riesgo. Por ese motivo, saber actuar ante una gestión de crisis es determinante para poder minimizar el daño. Así pues, ante cualquier sospecha de fraude BEC, desde el Grupo Armora recomiendan contactar, de manera urgente, con la entidad bancaria correspondiente para tratar de bloquear la operación, informar a socios y proveedores que puedan verse afectados, preservar las evidencias digitales para facilitar la investigación y, por supuesto, denunciarlo ante las autoridades competentes. Y es que la experiencia ha demostrado que el tiempo en estas cuestiones es un factor clave en la recuperación de los fondos o la limitación de responsabilidades.

En un mundo donde las ciberamenazas crecen con rapidez, la confianza digital se convierte en un factor clave de toda organización. Fortalecer los controles internos y aumentar la cultura de ciberseguridad en la sociedad ya no es una opción, sino una condición para la estabilidad económica de empresas, pymes y autónomos.

Sobre el Grupo Armora:

Armora, con las empresas DLTCode y Correcta adheridas, es un grupo especializado en ciberseguridad que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. Su enfoque abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes; así como hacking ético, formación y ciberinteligencia. Armora destaca por su innovación y alianzas estratégicas, proporcionando la resiliencia y protección necesarias en un entorno digital complejo y dinámico.

Contacto

Emisor: Grupo Armora

Contacto: Grupo Armora

Email de contacto: info@armora.com