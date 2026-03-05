Grupo Castilla da un salto al futuro y presenta SinergIA, su nuevo ecosistema de IA 360º

Iker Hernández AI&Innovation y Marisa Muñoz directora Tecnología - Grupo Castilla

(Información remitida por la empresa firmante)

En el contexto del MWC26, la compañía da a conocer su propuesta de Inteligencia Artificial ya operativa en productos, servicios y procesos internos para impulsar los Recursos Humanos de las organizaciones

Madrid, 6 de febrero de 2026.- Grupo Castilla camina hacia el futuro en el MWC26 con la presentación de SinergIA, su ecosistema de IA diseñado para mejorar el control, la eficiencia y la capacidad de decisión en las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones. Esta evolución marca un hito en la trayectoria de una empresa familiar y tradicional que hoy sitúa el foco en el desarrollo de los productos del mañana, avanzando de forma decidida hacia una AI-Driven Company.



SinergIA constituye la arquitectura de soluciones y servicios inteligentes de la compañía que se utiliza en más de 20 procesos y en productos como Emplower, a través de su asistente virtual, y en Selecta, facilitando la gestión de convocatorias de empleo público. Esta tecnología, diseñada para mejorar la respuesta al usuario, se enfoca en la automatización de tareas, la reducción de sesgos y la mejora de la toma de decisiones, agilizando la digitalización de la gestión de personas.



Concebida desde una perspectiva segura, ética y estratégica, SinergIA se integra en el Enfoque 360º de gestión de personas de Grupo Castilla. Su propuesta aúna conocimiento y tecnología mediante la creación de una nueva unidad especializada en IA, formada por un equipo joven y experto, que impulsa la innovación con una red de AI Champions desplegada en toda la organización. Todo ello garantizando una implementación alineada con el Reglamento Europeo de IA y con las necesidades reales y crecientes de las empresas.



"SinergIA es una forma de entender el futuro de los RRHH desde las personas, integrando la IA de manera responsable para mejorar la calidad de los productos, optimizar tiempos y ofrecer respuestas más eficientes a nuestros clientes", afirma Marisa Muñoz, directora de Tecnología de Grupo Castilla, y añade "todo esto es posible gracias al talento de los más de 120 profesionales especialistas HCM en el área de Tecnología y a una inversión anual recurrente superior a 2M € en I+D+i".



El roadmap de SinergIA refuerza el compromiso de Grupo Castilla con una IA integrada en todo su entorno —procesos internos, soluciones y consultoría— consolidando su transformación interna con una mirada puesta en el futuro.



Acerca de Grupo Castilla

Grupo Castilla es una compañía española con un innovador Enfoque 360º en RRHH y con más de 4.200 clientes que han depositado su confianza, para construir modelos de gestión del talento que generan un impacto positivo en sus negocios. Fundada en 1979 como una empresa de base tecnológica HCM, ha sabido reinventarse para ofrecer una visión global bajo el lema 'El valor de las Personas' que combina conocimiento y tecnología, facilitando la gestión, el desarrollo y el cuidado de sus equipos. Su Plan Estratégico prevé alcanzar 41M€ de facturación en 2026 con 450 profesionales, posicionándose como uno de los líderes HighGrowth del sector.





Contacto

Nombre contacto: Laia Riba (Grupo Castilla)

Descripción contacto: Grupo Castilla

Teléfono de contacto: 687488400