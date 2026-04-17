Grupo Insur incorpora a Fátima Sáez del Cano como directora general para liderar el Plan Estratégico

Grupo Insur incorpora a Fátima Sáez del Cano como directora general para liderar la ejecución del Plan Estratégico 2026–2030 - Grupo Insur

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Insur incorpora a Fátima Sáez del Cano como directora general para liderar la ejecución del Plan Estratégico 2026–2030

La nueva directora general aporta más de 25 años de trayectoria en promoción, gestión de activos inmobiliarios e inversión a escala nacional e internacional, con responsabilidades en la gestión de carteras superiores a 1.000 millones de euros.

El nombramiento refuerza la capacidad de ejecución del grupo para hacer realidad su nuevo plan de crecimiento transformador, que proyecta una cifra de negocio acumulada de hasta 1.840 millones de euros y una inversión cercana a los 500 millones en el quinquenio.

Sevilla, 17 de abril de 2026.- Grupo Insur ha anunciado el nombramiento de Fátima Sáez del Cano como nueva directora general de la compañía. La incorporación en el mes de mayo de esta profesional de primer nivel refuerza la capacidad de ejecución del Grupo en el arranque de su nuevo Plan Estratégico 2026–2030, aprobado por el Consejo de Administración y orientado a un crecimiento sólido, sostenible y transformador.

Arquitecta Superior por la Universidad Politécnica de Madrid, con posgrado en Dirección de Empresas y Valoración Inmobiliaria por ICADE y formación ejecutiva en instituciones de referencia internacionales, Sáez del Cano llega a Insur procedente de Newdock, la plataforma paneuropea de desarrollo logístico creada por Goldman Sachs, donde ejercía como CEO y había liderado una cartera de activos superior a los 1.000 millones de euros en España, Francia e Italia.

Con anterioridad, ocupó durante más de catorce años el cargo de directora general de Grosvenor en España, formando parte del Comité de Dirección y del Consejo de Grosvenor Europa Continental, con responsabilidad sobre estrategia, relación con inversores y gestión de vehículos de inversión en los segmentos residencial, oficinas, logística y activos comerciales.

Previamente desarrolló diversas responsabilidades directivas en Grupo Lar, formando parte de su Comité de Dirección y liderando tanto la actividad residencial en Madrid como la creación y desarrollo del negocio de residencias para la tercera edad a nivel nacional. Inició su carrera profesional en Ernst & Young como consultora senior en el área inmobiliaria y anteriormente ejerció como arquitecta en el ámbito privado y para la Administración Pública.

"La incorporación de Fátima Sáez del Cano supone un paso decisivo en la ejecución de nuestro Plan Estratégico. Su trayectoria en el más alto nivel del sector inmobiliario europeo, su visión estratégica y su capacidad de liderazgo son exactamente lo que Insur necesita para afrontar con determinación y rigor los retos y las oportunidades que tenemos por delante. Estamos convencidos de que, bajo su dirección general, el Grupo dará un salto cualitativo que nos consolide como referente nacional." Francisco Pumar López, presidente ejecutivo de Grupo Insur

En cuanto a los objetivos financieros, el Plan proyecta una cifra de negocio global acumulada de entre 1.630 y 1.840 millones de euros, un EBITDA de 230–250 millones de euros, un beneficio después de impuestos de 175–195 millones de euros y una inversión cercana a los 500 millones de euros. La estrategia se articula en torno a tres negocios clave —promoción residencial, promoción terciaria y patrimonio— con presencia reforzada en Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, e incorpora la industrialización de procesos, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial como ejes de transformación operativa.

Sáez del Cano asumirá el liderazgo en la ejecución del plan con el objetivo de impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico del Grupo, situar al cliente en el centro de cada decisión, avanzar en la innovación aplicada a los procesos de industrialización, desarrollar el talento interno y consolidar el compromiso de Insur con la sostenibilidad y el retorno a largo plazo para todos sus grupos de interés.

"Me incorporo a Grupo Insur en un momento extraordinario, el arranque de un Plan Estratégico sólido, un equipo consolidado y una cultura empresarial forjada a lo largo de más de ochenta años. Esa combinación de experiencia y determinación es el mejor punto de partida posible. Mi trabajo es convertirla en resultados con crecimiento rentable, sostenible y con propósito” Fátima Sáez del Cano, directora general de Grupo Insur

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.218 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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