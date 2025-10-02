Grupo Prats, Inteligencia Artificial y tecnología española al servicio de la visión en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional española celebra el Día Mundial de la Visión destacando su liderazgo en innovación con el desarrollo de soluciones únicas como las lentes progresivas SENSORIAL EXPERT SYNAPTIC, que combinan la tecnología Wave Front AI y el cálculo avanzado I+D de PRATS. Grupo Prats subraya su compromiso con la salud visual y la excelencia tecnológica, con presencia en 25 países y más de un siglo de historia.

Cada segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, una jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la salud ocular y la prevención de la discapacidad visual. Detrás de lo que a simple vista parece solo un cristal transparente, se esconde un sofisticado desarrollo tecnológico. En este ámbito, la multinacional española Grupo Prats, con más de cien años de historia y presencia en 25 países, se ha consolidado como un referente mundial en el diseño y fabricación de lentes oftálmicas con tecnología propia.

Tecnología española para liderar un sector global

Grupo Prats es hoy un ejemplo de cómo la innovación desarrollada íntegramente en España puede competir, sin complejos, con los grandes fabricantes internacionales. La compañía cuenta con laboratorios en Barcelona, Madrid, Lisboa, San José de Costa Rica y Bogotá así como distribuidores en mercados de todo el mundo. Sus fábricas, altamente robotizadas, han sido diseñadas con procesos propios que garantizan un control de calidad exhaustivo y una fabricación 100% personalizada, lo que convierte a sus instalaciones en un referente global de la automatización en el sector óptico.

“Lo que distingue a Grupo Prats es que toda nuestra innovación está desarrollada aquí, en España, lo que nos permite marcar la diferencia en términos de rapidez, fiabilidad y adaptación a cada paciente”, señala Mauro Pellegrini, Global Sales Marketing Director de Grupo Prats.

Inteligencia Artificial aplicada a la visión

Entre los hitos recientes de la compañía, destaca la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) para sus soluciones visuales. Las lentes progresivas VIMAX ADAPTATIVE utilizan algoritmos avanzados desarrollados por el propio equipo de matemáticos e ingenieros del grupo. A partir de unos pocos datos individuales del usuario, se aplica IA para para optimizar el diseño de la lente teniendo en cuenta factores como si el usuario es primerizo en progresivos, su historial visual o incluso la adaptación a modelos anteriores. Este sistema se apoya en el Big Data acumulado en 25 años de experiencia de fabricación freeform, lo que permite ofrecer una solución personalizada, con una adaptación prácticamente asegurada.

“Gracias a la Inteligencia Artificial, aceleramos el proceso de diseño y optimizamos resultados para ofrecer al usuario una experiencia más cómoda, natural y precisa”, explica Pellegrini.

SENSORIAL EXPERT SYNAPTIC, el salto cualitativo en personalización

Otro de los grandes avances de Grupo Prats es el desarrollo de las lentes progresivas SENSORIAL EXPERT SYNAPTIC, consideradas el nivel más alto de I+D de la compañía. Se trata de las primeras lentes progresivas del mundo que combinan la tecnología WaveFront AI by PRATS—que permite obtener un examen visual completo en apenas 90 segundos— con el cálculo Synaptic, un modelo matemático avanzado que interpreta el sistema visual en su conjunto.

Esta integración hace posible que cada usuario disfrute de una solución visual única, con lentes altamente personalizadas que ofrecen mayor precisión, amplitud visual, mejor calidad de visión nocturna, percepción del contraste y visión natural en todo momento. “Lo relevante no es solo la máquina que recoge los datos, sino la forma en que Grupo Prats los incorpora a la producción real de la lente. Esa coherencia entre lo que se mide en gabinete y lo que recibe el paciente es lo que nos diferencia”, sigue Pellegrini.

Con este enfoque, la prescripción de lentes progresivas se entiende como un acto clínico y no como una elección de catálogo, reforzando el papel del óptico-optometrista como especialista en la salud visual.

Transparencia y confianza con PRATS Unique ID

El grupo lanzará en este ultimo trimestre del año, PRATS Unique ID, un sistema pionero que convierte cada lente en una pieza única y certificada. Este concepto integra dos funciones complementarias: un código grabado directamente en la lente y un acceso digital personalizado para el usuario. El código alfanumérico, no visible para el usuario, asegura la autenticidad y trazabilidad de cada lente VIMAX ofreciendo al óptico la posibilidad de recuperar los datos del pedido completo en cualquier momento. Con el acceso digital en formato wallet en la tarjeta de garantía al usuario, este puede verificar y consultar en todo momento la información de su producto, conocer sus fases de producción y ver consejos de mantenimiento. “Con PRATS Unique ID aseguramos que cada lente es única, auténtica y transparente, reforzando la relación entre óptico y usuario”, añade Pellegrini.

En el marco del Día Mundial de la Visión, Grupo Prats recuerda la importancia de las revisiones periódicas y de unos hábitos que cuiden la salud ocular. Asimismo, contribuye con su trabajo diario al objetivo de esta fecha: que nadie quede excluido de la educación, el empleo o la vida social por problemas visuales.

“Somos una empresa multinacional con ADN familiar que desde hace más de un siglo pone la innovación al servicio de la visión. Seguimos creciendo como multinacional, pero sin perder nuestras raíces y nuestro compromiso con la sociedad”, concluye Pellegrini.

