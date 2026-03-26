Grupo Repara impulsa Vida Nueva sin Deudas, transformando la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.-

El aumento del endeudamiento en España en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de soluciones más completas y eficaces para particulares y autónomos. En este contexto, Grupo Repara ha lanzado el Programa Vida Nueva sin Deudas, una propuesta innovadora que redefine la forma de aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad.

Dentro de esta estructura, Repara tu Deuda Abogados, división jurídica especializada en insolvencias personales de Grupo Repara, es la encargada de liderar la estrategia legal y acompañar al cliente durante todo el procedimiento.

A diferencia de los modelos tradicionales, el Programa Vida Nueva sin Deudas no se limita a cancelar deudas. Se trata de un sistema integral diseñado para reconstruir la situación financiera del cliente desde el origen hasta su recuperación completa.

El programa combina:

·Aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad

·Defensa jurídica especializada a través de Repara tu Deuda Abogados

·Diagnóstico financiero inicial

·Estrategia personalizada según cada caso

·Acompañamiento continuo

·Plan de estabilidad posterior

Según explica Alicia García Sánchez, CEO de Repara tu Deuda Abogados, “durante años hemos visto cómo muchas personas conseguían cancelar sus deudas pero seguían sin poder rehacer su vida financiera. El Programa Vida Nueva sin Deudas nace precisamente para resolver ese problema de raíz”. Además, añade: “no basta con aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, hay que acompañar al cliente hasta que realmente vuelva a estar dentro del sistema económico con normalidad”.

Este enfoque integral posiciona al Programa Vida Nueva sin Deudas como una evolución natural de la Ley, ampliando su impacto mucho más allá del ámbito jurídico.

Más información:

reparatudeuda.es/programa-vida-nueva-sin-deudas/

Ley de la Segunda Oportunidad:

reparatudeuda.es/ley-de-segunda-oportunidad/

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