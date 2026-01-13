Grupo Segurymat refuerza la protección frente a intrusiones y ocupaciones con videovigilancia inteligente - Grupo Segurymat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de enero de 2026.-

En un contexto donde la seguridad de inmuebles y negocios se ha convertido en una prioridad social, la tecnología se posiciona como el factor determinante para la prevención del delito. Grupo Segurymat, empresa referente en el sector de la seguridad privada en Extremadura ha presentado su nueva propuesta de servicios que combina la inteligencia artificial, videovigilancia profesional y vigilancia activa 24/7 para combatir intrusiones y ocupaciones no autorizadas.

La empresa, fundada y dirigida por Juan Carlos Mato Carrasco, ha evolucionado el concepto de "alarma convencional" hacia un ecosistema de seguridad que garantiza una seguridad efectiva, real y funcional.

La compañía impulsa un ecosistema de seguridad a medida que combina detección, verificación y capacidad de respuesta, adaptado a las necesidades de cada vivienda o negocio. Incorpora soluciones basadas en IA junto a simulación de presencia mediante control domótico, una medida disuasoria especialmente útil en segundas residencias y viviendas desocupadas, así como en determinados entornos de negocio.

Innovación técnica frente a los nuevos retos de seguridad

Grupo Segurymat apuesta por un ecosistema de seguridad a medida, diseñado según el tipo de inmueble, la actividad y el nivel de riesgo. El objetivo es mejorar la fiabilidad de las detecciones, acelerar la verificación de incidencias y optimizar la capacidad de respuesta, con gestión centralizada y control remoto desde una única app. Entre todas las soluciones que ofrece la empresa, cabe destacar:

-Videovigilancia profesional y verificación visual: cámaras de nueva generación sensores de alta sensibilidad y ópticas avanzadas.

-Protección Anti-Inhibición: sistemas blindados contra los intentos de sabotaje.

-Análisis inteligente de vídeo: cámaras HDR con visión nocturna capaces de distinguir entre movimientos rutinarios y amenazas reales.

-Control ambiental y confort: sensores que monitorizan la calidad del aire (CO₂) y parámetros de humedad, mejorando así tanto la seguridad como la productividad en entornos laborales.

Seguridad más allá de los edificios: vigilancia en movimiento

Una de las grandes novedades que Grupo Segurymat incorpora en el mercado es la aplicación de la videovigilancia a vehículos, flotas y entornos móviles. Soluciones diseñadas para mantener el control incluso cuando el usuario no está presente. Además de la instalación de videovigilancia profesional con visión nocturna en color y análisis inteligente, el sistema permite la monitorización en tiempo real y el seguimiento del estado de seguridad desde el móvil.

Estas soluciones resultan especialmente útiles tanto para empresas que gestionan flotas de camiones como para particulares que desean proteger su autocaravana o vehículo, gracias a notificaciones informativas ante cualquier posible incidencia. De forma complementaria los dispositivos pueden monitorizar temperatura, humedad y niveles de CO₂, aportando datos en tiempo real que mejoran el confort y la productividad.

Compromiso con la legalidad y la excelencia técnica

Consolidada en Extremadura y operando bajo el número de registro DGP 4524, la compañía certifica el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por la Dirección General de la Policía. Todas sus instalaciones son ejecutadas por técnicos cualificados conforme a la normativa vigente, un factor indispensable para garantizar la validez de los protocolos de actuación y verificación ante cualquier incidencia.

"Nuestra misión es crear un ecosistema de seguridad eficaz, real y funcional adaptado a cada cliente y gestionable de forma sencilla”, afirma Juan Carlos Mato Carrasco, fundador y director de Grupo Segurymat.

Grupo Segurymat se consolida como la respuesta profesional a las exigencias de un entorno cada vez más complejo, protegiendo lo que más importa: la tranquilidad de las familias y la continuidad de los negocios.

