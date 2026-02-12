GrupoHoreca impulsa AulaChef como centro de demostración del grill de alta temperatura BroilyGrill - GrupoHoreca

Madrid, 12 de febrero.- En la cocina profesional actual, la incorporación de un grill de alta temperatura ya no responde solo a una mejora gastronómica, sino a una necesidad estratégica de eficiencia, regularidad y control operativo en hostelería profesional.

En este contexto, GrupoHoreca impulsa AulaChef como centro permanente de demostración profesional tras su acuerdo con BroilyGrill como Distribuidor Oficial, apostando por un modelo basado en la prueba real, la medición objetiva y la experiencia directa en cocina.

El objetivo no es solo presentar un equipo de infrarrojos de hasta 850 ºC, sino ofrecer un entorno donde cada cliente pueda comprobar con sus propios productos cómo se comporta el grill en servicio real.

AulaChef: probar antes de decidir

AulaChef nace como un espacio técnico orientado a la validación operativa del grill profesional en condiciones reales de trabajo. Propietarios, responsables de compras y jefes de cocina pueden realizar demostraciones personalizadas adaptadas a su modelo de negocio.

Durante estas sesiones es posible:

Cocinar con producto propio

Medir tiempos de servicio

Analizar mermas por pieza

Evaluar estabilidad térmica en picos de demanda

Comparar rendimiento frente a sistemas tradicionales de brasa

Valorar consumo y comportamiento energético

Este planteamiento reduce el riesgo de inversión y aporta datos concretos antes de tomar una decisión estratégica en equipamiento de cocina profesional.

Alta temperatura con control operativo

BroilyGrill trabaja mediante irradiación superior alcanzando temperaturas de hasta 850 ºC reales en pocos minutos. Este sistema de grill infrarrojo permite un sellado inmediato y una reacción de Maillard precisa, generando una corteza uniforme y manteniendo la jugosidad interior.

El principio de calor descendente evita el contacto directo de la grasa con la fuente térmica, reduciendo llamas y minimizando la emisión de humos. La combinación de irradiación, conducción y convección natural crea un entorno térmico envolvente que estabiliza el punto incluso bajo presión de servicio.

Más allá del impacto gastronómico, el equipo destaca por su capacidad de repetición y regularidad en entornos de alta exigencia.

Respuesta a la nueva realidad en hostelería

La hostelería profesional vive un escenario exigente: equipos más ajustados, rotación de personal y picos de demanda cada vez más intensos.

En este contexto, la tecnología debe aportar estabilidad y simplificación operativa. BroilyGrill permite encendidos rápidos, control preciso de altura y temperatura, y una producción constante desde la primera comanda.

La posibilidad de apagar entre servicios o trabajar en modo piloto optimiza el consumo energético y mejora la gestión de costes, factores clave en la rentabilidad actual de cocina.

Decidir desde la experiencia

La incorporación de un grill de alta temperatura ya no responde únicamente a una tendencia gastronómica. Es una decisión estratégica vinculada a eficiencia, consistencia y control operativo.

AulaChef se posiciona así como punto de encuentro profesional donde la decisión se toma tras probar, medir y comparar.

Porque en la cocina moderna, la tecnología debe demostrarse antes de implantarse.

