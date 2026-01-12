GrupoHoreca ofrece el envasado profesional con su sistema integral de latas PET y cierre automático - Grupo Horeca

MADRID, 12 Ene.

El envasado se ha convertido en un elemento clave para diferenciar productos, optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de negocio en sectores muy diversos. En este contexto, GrupoHoreca presenta una solución integral de envasado en lata PET que combina cierra-latas automático, distintos formatos de envase y una amplia gama de tapas, adaptándose a múltiples usos y perfiles profesionales.

En el centro de esta propuesta se encuentra la máquina cierra-latas automática de GrupoHoreca, diseñada para el sellado de productos sólidos y líquidos. Con una capacidad de producción superior a 400 latas por hora, ofrece un cierre hermético, seguro y uniforme, facilitando el trabajo tanto en pequeños obradores como en negocios con mayor volumen de producción. Su funcionamiento intuitivo permite agilizar procesos y mantener una presentación cuidada y profesional.

La solución se completa con latas PET transparentes en formatos de 250 ml, 330 ml y 500 ml, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de producto y consumo. La transparencia del envase permite mostrar el contenido, reforzando el atractivo visual y la percepción de calidad, mientras que la variedad de tamaños amplía las posibilidades de aplicación.

En cuanto a los sistemas de cierre, GrupoHoreca ofrece dos tipos de tapas de aluminio. Por un lado, la tapa con anilla, habitual en refrescos y bebidas, ideal para líquidos y consumo inmediato. Por otro, la tapa peel off, especialmente indicada para productos sólidos o cremosos, que permite consumir directamente desde la lata o volcar el contenido con facilidad, siendo perfecta para postres, yogures, tartas, helados o elaboraciones de cuchara.

Como novedad, la compañía ha incorporado tapas reutilizables de polipropileno para latas PET, una solución práctica para cerrar la lata una vez abierta. Estas tapas están pensadas para conservar el producto cuando no se consume al momento, evitando derrames, suciedad o que el contenido se seque. Son ideales para chuches, snacks, helados, eventos y consumo compartido, y destacan por su ajuste perfecto, su reutilización y su material apto para uso alimentario.

Gracias a esta combinación de maquinaria, envases y cierres, GrupoHoreca amplía notablemente el abanico de sectores a los que se dirige, desde hostelería, cafeterías, obradores y delivery, hasta retail, eventos, vending y marcas propias de alimentación, demostrando que el formato lata PET ofrece infinitas posibilidades más allá de los usos tradicionales.

La solución completa se encuentra disponible en stock, con asesoramiento profesional a través de grupohoreca.es y/o WhatsApp.

