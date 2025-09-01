Hacienda Chuntuac presenta un escenario de Bodas con historia, naturaleza y hospitalidad de alta gama - Hacienda Chuntuac

Madrid, 1 de septiembre de 2025.-

Hacienda Chuntuac anuncia su propuesta integral para Bodas y celebraciones inmersivas en un enclave de valor histórico y riqueza natural, combinando arquitectura patrimonial, jardines y terrazas con alojamiento boutique para una experiencia de fin de semana pensada para parejas que buscan autenticidad y confort. Ubicada en la Reserva Ecológica Cuxtal, la hacienda ofrece privacidad y conexión con la naturaleza a poca distancia de la capital yucateca.

Un patrimonio vivo al servicio de la celebración

Con orígenes que se remontan al siglo XVII, la propiedad ha sido restaurada para preservar su carácter y adaptarlo a eventos contemporáneos. En Bodas al aire libre, su mezcla de arquitectura colonial, vegetación autóctona y luz natural crea un telón de fondo fotogénico para ceremonias, cócteles y recepciones, con circulaciones fluidas entre espacios para sorprender a los invitados en cada momento del programa.

Espacios versátiles: capilla, jardines y terrazas

Capilla y jardines con identidad propia

El Jardín Capilla destaca por su capilla histórica —consagrada y datada en el siglo XVIII—, reconocida por su cromática tradicional y su iluminación y ventilación natural, idónea para ceremonias íntimas o solemnes. Otros jardines y terrazas amplían las posibilidades de montaje para banquete y fiesta, permitiendo diseñar rutas de invitados y escenarios diferenciados a lo largo del día.

Terrazas para cóctel y banquete

Terraza Morisca, Terraza Mango y Terraza Tamarindo ofrecen tipologías contrastantes: desde arcadas y planos geométricos que funcionan bien con ambientaciones minimalistas, hasta entornos vegetales que abrazan conceptos orgánicos. El conjunto facilita ceremonias al aire libre con transición a cenas bajo techo o semitechadas, apoyando planes de contingencia climática.

Alojamiento boutique para el “wedding weekend”

Hacienda Chuntuac incorpora cuatro habitaciones con amenidades de hotel boutique —incluida una master suite— para novios y allegados. Estancias como María Elena (cama king, baño y vestidor de gran formato con elementos en piedra y mármol), Elvia (dos camas queen y tragaluz), Rafaela (cama queen y vistas a terrazas) y Catalina (junior suite con mobiliario antiguo) permiten extender la celebración y simplificar la logística del gran día.

Experiencia destino: naturaleza, accesibilidad y ritmo propio

Para parejas españolas que proyectan bodas destino en México, la combinación de retiro natural, conectividad aérea internacional (vía Mérida o Cancún) y accesos por carretera facilitan la llegada de invitados. La ubicación en Cuxtal posibilita sesiones fotográficas con luz dorada, avifauna y paisajes verdes, mientras que la cercanía a la ciudad ofrece oferta cultural y gastronómica para planes pre y post evento.

Programa de fin de semana curado

El diseño espacial de la hacienda favorece itinerarios de varios días: bienvenida, ensayo, ceremonia, cena de gala y brunch de despedida, minimizando traslados y elevando la convivencia. La lectura experta del flow de invitados —cóctel en terrazas, banquete en jardines, baile frente a la casa principal— enriquece la narrativa del evento y el recuerdo de los asistentes.

Proveedores aliados

Si bien la hacienda opera como venue de renta, pone a disposición una red de proveedores locales (banquete, ambientación, iluminación, música y foto) familiarizados con el sitio, lo que agiliza la coordinación y asegura estándares consistentes para bodas de distinta escala y estilo.

Señales de confianza y conversación en medios

La propuesta de Chuntuac ha sido destacada en medios especializados y directorios del sector nupcial, donde se resalta su versatilidad, estética y capacidad para bodas de hasta 500 invitados. Las reseñas y valoraciones de los usuarios subrayan la calidad del servicio y el carácter memorable de los montajes en sus locaciones.

Contenidos editoriales propios que inspiran

El blog oficial de la hacienda aborda tendencias y guías —desde bodas modernas y microbodas, hasta ceremonias con sello cultural local— ofreciendo ideas para estilismos, flujos de eventos y experiencias inmersivas, lo que orienta a parejas internacionales en la planificación a distancia.

Para quién es esta sede

Chuntuac resulta especialmente atractiva para parejas españolas que buscan un destino con identidad, clima amable durante gran parte del año y escenarios con relato histórico. Quienes desean una boda en un jardín elegante, relajada y fotogénica encuentran aquí un balance entre diseño, privacidad y hospitalidad; y quienes planean aniversarios o renewals pueden articular experiencias más íntimas con la misma atmósfera de hacienda yucateca.

Próximos pasos

Las parejas interesadas pueden explorar los espacios, consultar disponibilidad y trazar un programa de fin de semana con el equipo de la hacienda, recibiendo propuestas de proveedores alineados con el estilo deseado y el número de invitados.

Acerca de Hacienda Chuntuac

Hacienda Chuntuac es un venue histórico enclavado en la Reserva Ecológica Cuxtal (Mérida, Yucatán). Con arquitectura del siglo XVII restaurada, jardines y terrazas, y cuatro habitaciones boutique, la hacienda se especializa en bodas y celebraciones privadas con una estética natural y sofisticada.

