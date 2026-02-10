Harper & Neyer presenta Valentines Day, su primera campaña desarrollada con Inteligencia Artificial

Sneaker Brighton - Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

Harper & Neyer celebra San Valentín con Valentine’s Day, una campaña protagonizada por la sneaker Brighton que marca un nuevo hito creativo para la firma: es la primera campaña de la marca en la que las imágenes editoriales han sido desarrolladas con el apoyo de inteligencia artificial, combinando talento creativo humano y nuevas herramientas tecnológicas

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Lejos de los códigos tradicionales del 14 de febrero, Valentine’s Day propone una mirada disruptiva sobre el amor. La campaña construye un relato íntimo a través de distintas escenas y tipos de pareja, mezclando momentos cotidianos con una estética cuidada y editorial, hasta desembocar en una imagen final icónica donde el producto se convierte en el verdadero hilo conductor.



El foco de la campaña recae en la Sneaker Brighton, un modelo inspirado en el retro running clásico, reinterpretado desde el universo preppy contemporáneo de Harper & Neyer. Su silueta de perfil bajo y estética deportiva se combinan con un upper en nylon técnico y refuerzos en suede y napa, aportando contraste de texturas y un acabado premium. El colorway protagonista, en tonos naranja con acentos verde flúor, refuerza el carácter gráfico de la campaña y convierte la sneaker en una pieza clave tanto para el día a día como para un uso urbano y versátil.



La colección de sneaker se complementa con un total de 57 zapatillas que se pueden ver en la web de Harper&Neyer.



Las imágenes más editoriales de Valentine’s Day han sido desarrolladas con inteligencia artificial como parte de un proceso creativo híbrido que sitúa a Harper & Neyer en una posición de exploración avanzada dentro del sector moda. La campaña nace de la combinación entre talento creativo humano, dirección artística y nuevas herramientas tecnológicas, dando lugar a un lenguaje visual más libre, llamativo y contemporáneo.



Lejos de sustituir la visión humana, la IA se integra como una herramienta al servicio de la idea, capaz de ampliar las posibilidades creativas, explorar nuevas composiciones, atmósferas y narrativas visuales, y llevar el concepto un paso más allá. El criterio, la sensibilidad estética y la identidad de la marca siguen siendo el eje central, mientras la tecnología actúa como un catalizador creativo que refuerza el impacto visual de la campaña.



Además de su dimensión creativa, el uso de inteligencia artificial ha supuesto un avance significativo en términos de eficiencia para la marca. La incorporación de estas herramientas ha permitido reducir tiempos de producción, optimizar procesos creativos y minimizar costes, sin renunciar a la calidad ni al cuidado editorial que definen a Harper & Neyer. Este enfoque abre nuevas vías para desarrollar campañas más ágiles, flexibles y adaptadas a los ritmos actuales de la industria.



En un contexto en el que la moda comienza a explorar el potencial de la IA de forma todavía incipiente, Valentine’s Day se presenta como una propuesta disruptiva y pionera, que demuestra cómo la innovación tecnológica puede convivir con la creatividad, la emoción y el storytelling, marcando un posible hito en la manera de concebir campañas editoriales dentro del panorama nacional.



El resultado es una campaña que combina innovación y emoción, tecnología y estética, y que refuerza el posicionamiento de Harper & Neyer como una marca en constante evolución creativa, capaz de reinterpretar fechas clave desde un lenguaje propio, sofisticado y actual.



Valentine’s Day no es solo una campaña estacional, sino una declaración de intenciones: una nueva forma de contar historias, de crear imágenes y de entender el producto como un objeto de deseo con significado.

Contacto

Nombre contacto: Harper & Neyer

Descripción contacto: Harper&Neyer / PR Specialist

Teléfono de contacto: 663289707