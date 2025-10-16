Héctor Manuel Montero Rodríguez lanza mentorías personalizadas para emprendedores latinos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

El nuevo servicio de Héctor Manuel Montero Rodríguez busca guiar personalmente a quienes desean digitalizar sus negocios paso a paso

Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas y accesibles para la transformación digital de pequeños negocios, el consultor Héctor Manuel Montero Rodríguez ha lanzado un nuevo servicio de mentorías personalizadas dirigido a emprendedores latinoamericanos.



La propuesta está diseñada para quienes desean comenzar la digitalización de sus empresas, pero no saben por dónde empezar o sienten que necesitan una guía cercana y adaptada a su realidad. Las mentorías se realizarán en formato virtual 1:1, con sesiones estructuradas que abordan desde el diagnóstico inicial hasta la implementación de herramientas digitales específicas.



"Cada negocio tiene su propio ritmo. Estas mentorías permiten avanzar sin presiones, con claridad, estrategia y acompañamiento constante", explicó Héctor Manuel Montero Rodríguez.



A diferencia de las consultorías genéricas, el enfoque de este nuevo servicio se centra en la personalización total: cada emprendedor recibe un plan de acción ajustado a su nivel de madurez digital, sector productivo, recursos disponibles y objetivos concretos. El propósito no es ofrecer recetas estándar, sino construir soluciones reales y sostenibles.



Las mentorías incluirán:



• Diagnóstico digital inicial



• Diseño de flujo operativo eficiente



• Selección de herramientas accesibles



• Capacitación en el uso práctico de tecnología (como Trello, Google Workspace o WhatsApp Business)



• Monitoreo semanal de avances



El servicio ya está disponible a través de la página oficial del consultor, donde los interesados pueden agendar una sesión inicial y conocer el modelo de trabajo. Según Héctor Manuel Montero Rodríguez, este acompañamiento directo busca cerrar la brecha entre el deseo de transformación y la ejecución efectiva.



"Lo que más me dicen los emprendedores es: ‘quiero hacerlo, pero no sé cómo’. Esa es la necesidad real que quiero atender con estas mentorías", agregó Héctor Manuel Montero Rodríguez.



El lanzamiento de este servicio refuerza su compromiso con una digitalización progresiva, humana y adaptada al contexto latinoamericano, donde las PYMES siguen siendo el motor principal de la economía.



