Hello Nails cierra 2025 consolidando su crecimiento y su expansión internacional

Madrid, 16 de febrero de 2026.- Hello Nails, marca líder en estética y cuidado de uñas y número uno en España, hace balance del ejercicio 2025: un año clave en el que la empresa ha fortalecido su liderazgo, expandido su presencia internacional.



Tras ocho años de recorrido, Hello Nails se ha consolidado como uno de los proyectos empresariales más sólidos del sector beauty.



Un año de crecimiento y consolidación

Durante 2025, el grupo alcanzó una facturación global de 46 millones de euros, mientras que la matriz cerró el ejercicio con 11 millones de euros, manteniendo una gestión eficiente y equilibrada, con un EBITDA del 30%.



El crecimiento de Hello Nails se refleja también en su impacto social: la compañía cerró el año dando empleo a más de 2.000 personas



Emprendimiento femenino y un modelo con propósito

Hello Nails es un proyecto fundado por mujeres, que desde sus inicios ha apostado por un modelo de negocio profesional, cercano y con propósito. Ocho años después, la compañía continúa siendo un referente no solo por su expansión, sino por su capacidad para crear equipos estables, fomentar la formación y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional dentro de su red de centros.



La formación es uno de los pilares estratégicos de la compañía. A través de Hello Nails Academy, la marca impulsa la enseñanza a las profesionales del futuro, ofreciendo programas especializados y alineados con las necesidades reales del sector.



Expansión nacional e internacional

El ejercicio 2025 estuvo marcado por una importante expansión de la marca a nivel nacional, con la apertura de 50 nuevos centros, reforzando su presencia en distintos mercados.



En el ámbito internacional, Portugal se consolidó como uno de los países estratégicos para la compañía, cerrando el año con dos centros operativos y dejando preparada la apertura de un tercero en el corto plazo. Paralelamente, Hello Nails avanzó en su expansión en Italia, reforzando su posicionamiento en el mercado europeo.



Además, 2025 sentó las bases de una nueva etapa con la preparación de la entrada en el mercado de Latinoamérica (LATAM), un proyecto que la compañía afronta con especial ilusión y que marca el inicio de su crecimiento en nuevos territorios.



Innovación y compromiso con una belleza más consciente

Durante 2025, Hello Nails dio un paso decisivo en materia de innovación y responsabilidad. Desde enero de ese mismo año, la compañía pasó a fabricar todos sus productos sin TPO, DMTA ni HEMA, reforzando su compromiso con la seguridad y el bienestar tanto de profesionales como de clientes.



Asimismo, la marca continuó apostando por la fabricación de sus productos en Europa, garantizando altos estándares de calidad y control.



Hello Lashes, una línea en plena expansión

Durante 2025, Hello Lashes, la línea especializada en tratamientos de la mirada y estéticos, continuó su crecimiento y consolidación dentro del sector beauty. Esta división complementa la propuesta de valor de Hello Nails, ampliando su oferta de servicios.



Con una evolución positiva desde su lanzamiento, Hello Lashes se ha convertido en una apuesta estratégica dentro del grupo.

