Híbridos y Eléctricos, líder indiscutible de la prensa del motor en España

Con 4,8 millones de usuarios únicos, Híbridos y Eléctricos cierra diciembre como referencia informativa del motor en España, según GfK DAM

Madrid, 6 de febrero de 2026.- El liderazgo de la audiencia digital del motor en España cambia de manos. Híbridos y Eléctricos encabeza por primera vez el ranking de GfK DAM, el medidor oficial de audiencias digitales del mercado publicitario español, tras firmar el mejor registro de su historia.



El medio digital editado por Tecnofisis Global S.L. fue el más leído del sector durante el pasado mes de diciembre, al alcanzar 4.812.508 usuarios únicos y 16.568.314 páginas vistas. Un resultado que consolida la evolución del proyecto editorial y refuerza su posición como referencia informativa en el ámbito del vehículo eléctrico y la movilidad sostenible. El informe de GfK DAM certifica además una audiencia media diaria de 388.440 lectores.



En términos de usuarios únicos, el liderazgo de Híbridos y Eléctricos se produce con una ventaja superior al millón de lectores respecto al segundo clasificado, Auto Bild ES, que cerró el mes con 3,6 millones. La distancia es aún mayor frente a otras cabeceras históricas del sector del motor como Marca Motor (2,9 millones), Motorpasión (2,5 millones), Diariomotor (2,4 millones), Motor.es (2,1 millones), Car and Driver (2,2 millones) o El País Motor (2,1 millones).



En páginas vistas, Híbridos y Eléctricos también firma uno de sus mejores registros históricos, con más de 16,5 millones durante el mes de diciembre. Esta cifra sitúa al medio como segundo del ranking mensual por volumen de páginas vistas, solo por detrás de Marca Motor (24,4 millones), y por delante de grandes cabeceras generalistas como MSN Autos (10,5 millones), Auto Bild ES (7,3 millones) o Motorpasión (7,3 millones).



El liderazgo cobra aún más relevancia si se analiza el grado de especialización editorial. Con cerca de 4,8 millones de usuarios únicos, Híbridos y Eléctricos centra su cobertura exclusivamente en vehículos electrificados y movilidad sostenible, mientras que la mayoría de medios del ranking abordan el motor desde una perspectiva generalista. Dentro del ámbito específico de la electromovilidad, la distancia con otros medios especializados es muy amplia. Cabeceras como Forococheselectricos.com, con 589.000 usuarios únicos, o Movilidadelectrica.com, con 133.000, se sitúan muy por detrás en términos de audiencia.



El análisis por grupos editoriales refuerza aún más el resultado. Tecnofisis Global, editora de Híbridos y Eléctricos, encabeza el ranking de audiencia del motor en diciembre con una sola cabecera, superando el tráfico agregado de grupos editoriales con varios medios. Así, Tecnofisis Global alcanza los 4,8 millones de usuarios únicos, por delante de Henneo Media (3,7 millones), Ceptual Media (3,3 millones), RCS MediaGroup – Unidad Editorial (2,9 millones) o Diariomotor Medios Digitales (2,4 millones).



En su 15º aniversario, Híbridos y Eléctricos alcanza un hito inédito en el panorama mediático español: un medio especializado al 100% en vehículo eléctrico y movilidad sostenible se sitúa en la primera posición del ranking de audiencias del motor. Un resultado que refleja el creciente interés de los lectores por la nueva movilidad y la consolidación de un proyecto editorial independiente que ha mantenido un rumbo claro desde su origen.

