Hidden Hotels, Premio Europeo al Talento Empresarial y reconocida en la Guía Michelin - Asociación Europea de Industria, Tecnología e Inno

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de abril

En una solemne ceremonia que puso de relieve la capacidad de superación y la excelencia del tejido empresarial nacional, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) hizo entrega el pasado viernes, 13 de marzo, del Premio Europeo al Talento Empresarial a la prestigiosa firma Hidden Hotels.

El evento, celebrado en el emblemático Hotel Marriott Auditorium de Madrid, consistió en un acto de entrega de galardones seguido de una cena de gala que congregó a destacadas personalidades del ámbito empresarial, turístico y social.

Hidden Hotels: Liderazgo y expansión bajo la dirección de Jordi Caralt

La concesión de este premio coincide con un momento de máxima relevancia estratégica para Hidden Hotels. La AEITI ha querido resaltar no solo su resiliencia empresarial, sino su imparable avance de la mano de su Director General, D. Jordi Caralt, cuya visión ha sido fundamental para posicionar a la firma como un referente indiscutible del lujo boutique en España y el resto de Europa.

Bajo el liderazgo de Caralt, Hidden Hotels ha consolidado un modelo de negocio basado en la recuperación de edificios históricos y la hiperpersonalización del servicio, logrando un equilibrio perfecto entre la eficiencia operativa y el alma de cada establecimiento. Este enfoque ha sido clave para el reciente éxito en la Guía Michelin, donde varios de sus hoteles han sido distinguidos con las prestigiosas "Llaves Michelin", el máximo galardón a la excelencia hospitalaria mundial.

La firma gestiona actualmente una colección de joyas arquitectónicas que han redefinido el lujo en España:

Madrid – Gran Hotel Inglés: Bajo la tutela estratégica de la dirección, este icono del Barrio de las Letras (fundado en 1886) ha recuperado su brillo histórico, ofreciendo una sofisticación que ha cautivado al mercado internacional.

Sevilla – Gravina 51 y Cavalta Boutique Hotel: En la capital hispalense, la gestión de la firma ha convertido a estos establecimientos en destinos obligatorios para el viajero que busca la auténtica elegancia andaluza y el servicio de Gran Lujo.

Mallorca – Posada Terra Santa y Samaritana Suites: En el casco antiguo de Palma, estos refugios combinan la arquitectura del siglo XVI con un confort contemporáneo de primer nivel, siendo el origen de la filosofía de la cadena.

Granada – Seda Club Hotel: Un proyecto hedonista situado frente a la Catedral que, bajo la actual dirección general, ha logrado una proyección global inmediata.

Hacia nuevos horizontes internacionales Bajo la batuta de Jordi Caralt, Hidden Hotels no solo consolida su presencia nacional, sino que avanza firmemente en sus planes de expansión internacional. La firma ya proyecta la exportación de su exitoso modelo de "lujo oculto" a otras capitales europeas, buscando replicar la fórmula de exclusividad y respeto por el patrimonio histórico que les ha hecho acreedores de este galardón europeo.

Sobre el Premio y la Asociación (AEITI)

El Premio Europeo al Talento Empresarial se ha instaurado con el fin de distinguir a todas las pymes, micropymes, macro pymes y autónomos que, gracias a su talento y luchando contra las adversidades, han sido capaces de sobrevivir y avanzar en estos tiempos de desafíos económicos. Hidden Hotels representa fielmente el espíritu de las empresas que liderarán la recuperación económica del país.

La Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), fundada en 2019, tiene como misión apoyar a la empresa española en su competitividad global. Bajo la presidencia de D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, la asociación mantiene una intensa actividad internacional.

La institución cuenta con el respaldo de sus Socios de Honor: el periodista y político D. Bernardo Rabassa y el prestigioso oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Contacto de Prensa: ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, correo: info@aeiti.eu.

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