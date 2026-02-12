Qué es la hipocondría o ansiedad por la enfermedad, por Clínica de la Ansiedad - Clinica de la Ansiedad

Madrid, 12 de febrero de 2026.-

La hipocondría o ansiedad por la enfermedad es una condición psicológica en la cual una persona presenta una constante y excesiva preocupación con respecto a su salud, sobreentendiendo que padece de una enfermedad grave. Esta intensa preocupación genera mucha angustia, la persona centra la atención en las propias sensaciones y suele descuidar diferentes actividades que antes realizaba con normalidad: descuido de las actividades laborales, de ocio, sociales o de pareja, por centrarse más en las propias sensaciones, su posible significado y efectos a corto plazo.

La persona aquejada de ansiedad por la enfermedad muestra una elevada autoobservación sobre su propio cuerpo, rumiaciones sobre síntomas, enfermedades y sus consecuencias, así como una búsqueda constante de información en diferentes fuentes y conversaciones frecuentes sobre temas de salud, acude con frecuencia al médico y solicita pruebas para descartar problemas y tranquilizarse. Sin embargo, existe un grupo de personas con este problema que, por el contrario, evita ir al médico ante el miedo a que se confirme la fatalidad que temen.

La hipocondría: insatisfacción de médicos y pacientes

La persona con temores hipocondríacos está muy metida en el rol de enfermo, es decir, centra la mayor parte de su vida en la vivencia de estar enfermo. Normalmente, manifiesta malestar emocional, fundamentalmente ansiedad y alteraciones del ánimo.

Las propias emociones negativas pueden ocasionar síntomas físicos (la ansiedad, por ejemplo, genera palpitaciones, sudores, temblores, mareos…) que pueden ser vistos como enfermedad si se desconoce su origen, o, incluso pueden provocar problemas de salud o bienestar (cefaleas tensionales, hipertensión arterial, problemas de piel, etc.). En otros casos determinados problemas de salud son magnificados en su gravedad y consecuencias.

En la medicina, esta enfermedad tiene una mala aceptación y muy poco entendimiento. Los pacientes con esta condición no están satisfechos con la atención médica, las pruebas -que consideran insuficientes-, o las explicaciones que reciben. Los médicos, por su parte, terminan por cansarse o molestarse por consultas que consideran innecesarias, reiterativas, que les restan tiempo de otros pacientes, y les pone ante una problemática que no saben cómo afrontar.

La persona con ansiedad por la enfermedad ha podido tener experiencias, propias o de alguien cercano, con relación a enfermedades, muertes, errores médicos, etc. A partir de ahí, se aposentan una serie de pensamientos y creencias, que se activan ante diferentes signos y señales.

Psicólogos de la Clínica de la Ansiedad, especialistas en tratar la ansiedad por enfermedad

El tratamiento de la ansiedad por la enfermedad es básicamente de tipo psicológico. Se abordan las creencias relacionadas con la salud/enfermedad, las emociones asociadas a la hipocondría, los procesos de aprendizaje y sensibilización, las estrategias de afrontamiento contraproducentes, el tema de la muerte, etc. Normalmente, los recursos terapéuticos basados en los procedimientos llamados cognitivo-conductuales suelen ser efectivos en un porcentaje muy alto de casos.

La Clínica de la Ansiedad, abierta hace más de 30 años, es un centro sanitario especializado en el tratamiento de la hipocondría y otros problemas relacionados con la ansiedad. Cuenta con un equipo interdisciplinar de psicólogos y psiquiatras, colegiados, con amplia experiencia y formación. Tiene su sede central en Barcelona y también ofrece tratamientos online.

