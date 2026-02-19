Hipoges saca a la venta más de 1.000 inmuebles sin posesión para inversores profesionales

Campaña Inversores Hipoges - Hipoges

Hipoges, plataforma líder en Asset Management inmobiliario en el sur de Europa, ha lanzado una nueva campaña para la venta de activos sin posesión. Una iniciativa que pone a disposición de compradores e inversores alrededor de 1.000 activos repartidos por toda España, con un valor agregado de más de 120 millones de euros, de los que un 92% son de tipología residencial

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Estos activos son propiedades que, aun estando ocupadas, ya sea por inquilinos con contrato vigente o por situaciones pendientes de regularización, pueden representar una oportunidad de inversión gracias a la generación de rentas o a su potencial revalorización en el medio y largo plazo.



Por distribución geográfica, los inmuebles se concentran especialmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Estas seis autonomías concentran el 86% de los inmuebles que salen a la venta.



La campaña estará activa desde enero hasta mediados de marzo, con el objetivo de facilitar a compradores inversores el acceso a esta tipología de activos cada vez más demandados por el mercado.



Borja Izquierdo, Real Estate Director en Hipoges, ha explicado que "en los últimos meses se ha disparado el interés de los inversores por las viviendas sin posesión, tanto aquellas que están ocupadas por inquilinos con un contrato vigente como aquellas que se sitúan en una situación pendiente de regularización, y sus propietarios buscan una salida a través de la venta por un importe más contenido". "Para los inversores profesionales con una visión en el medio y largo plazo, las viviendas de esta tipología, especialmente en el segundo caso, representan una clara oportunidad.



A través de esta campaña, Hipoges refuerza su apuesta por dinamizar el mercado de inmuebles sin posesión, un segmento que ha despertado gran interés en los últimos años por su potencial rentabilidad y por la revalorización que están teniendo los activos residenciales. Para ello, cuenta con un equipo comercial especializado y ha diseñado un modelo de venta ágil y estructurado que permite a los compradores e inversores analizar y cerrar operaciones en plazos reducidos, optimizando su toma de decisiones.



Aunque en la cartera predominan los inmuebles residenciales, también se incluyen activos terciarios, parkings y otros tipos de propiedades comerciales, además de suelos, brindando opciones diversificadas para diferentes perfiles de inversión.



Esta iniciativa se suma a la estrategia de Hipoges de impulsar nuevas vías de comercialización que simplifiquen el acceso a este tipo de activos, acercando a inversores y compradores oportunidades adaptadas a sus necesidades. Con ello, la compañía reafirma su papel como un facilitador clave en el mercado, aportando soluciones innovadoras y eficientes en un entorno más competitivo.



Sobre Hipoges

Fundada en 2008, actualmente Hipoges es una plataforma de referencia en el sector de Asset Management con alrededor de 50.000 millones de euros en activos bajo gestión. Entre estos activos se incluyen hipotecas residenciales y adjudicados, préstamos promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología y facturas con la Administración. Además, Hipoges también ofrece asesoramiento en el proceso de valoración y compra, asesoramiento en diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, así como soluciones de gestión para activos diversos e inversión. Hipoges gestiona estas actividades gracias a un equipo de más de 1.800 personas en 4 países (España, Portugal, Grecia e Italia) y una avanzada plataforma tecnológica propia que permite establecer la estrategia óptima.

Contacto

Emisor: Hipoges

Nombre contacto: Carlos C. Ungría

Descripción contacto: Gerente de Comunicaciones Hipoges

Teléfono de contacto: +34 672 44 70 65