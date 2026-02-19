Homenaje al legado de empoderamiento e inclusión financiera de Nelson Mandela

Datavault AI anuncia la creación de Mandela Digital Ventures - Datavault AI

Datavault AI y miembros de la familia de Nelson Mandela, Re Mandela Dlamini y Manaway L.L.C., anuncian la creación de Mandela Digital Ventures para desarrollar productos de activos digitales alineados con el legado de Nelson Mandela

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en monetización de datos, acreditación, interacción digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real (RWA), y Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., una organización con sede en Wyoming dedicada a perpetuar la visión de igualdad y dignidad humana de Nelson Mandela, anunciaron hoy una empresa conjunta estratégica, Mandela Digital Ventures, para desarrollar y lanzar una nueva gama de productos de activos digitales.



La colaboración creará herramientas y activos financieros basados en blockchain, diseñados para impulsar la inclusión financiera de poblaciones desatendidas en todo el mundo. Estos productos reflejarán directamente los valores perdurables de Nelson Mandela: libertad, justicia, reconciliación, educación y oportunidad económica para todos. Una parte de los ingresos de la iniciativa apoyará causas benéficas inspiradas en los valores de Nelson Mandela.



"Nelson Mandela enseñó al mundo que la verdadera libertad incluye la dignidad económica y la oportunidad para que cada persona prospere", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI Inc. "Al combinar nuestras plataformas de datos Web3 patentadas, infraestructura de supercomputación y capacidades de tokenización impulsadas por IA con la tutela del legado de Madiba por parte de Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., estamos construyendo herramientas digitales prácticas y accesibles que convierten su visión en acción, empoderando a individuos y comunidades a través de una innovación financiera segura y transparente".



Su Alteza Real Zaziwe Dlamini Manaway, directora de Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., añadió: "Mandela Digital Ventures encarna el espíritu de Ubuntu —‘Yo soy porque nosotros somos’. En la era digital, la inclusión financiera es una continuación del largo camino hacia la libertad. Junto con Datavault AI, crearemos productos que honren el compromiso de toda la vida de Madiba de sacar a las personas de la pobreza y dar a cada voz la misma oportunidad de ser escuchada".



Su Alteza Real Zenani-Mandela Dlamini añadió: "Mi padre, Nelson Mandela, creía que la verdadera libertad incluye la dignidad económica para todos. A través de Mandela Digital Ventures, extendemos su visión a la era digital fintech, creando herramientas financieras seguras y transparentes que combinan IA, infraestructura blockchain y marcos de tokenización de activos del mundo real para proteger y empoderar a las poblaciones desatendidas a nivel global. Esta empresa conjunta es un acto de inclusión financiera, garantizando que nadie quede atrás. Me enorgullece apoyar esta colaboración con Datavault AI que honra el legado de Madiba".



La empresa conjunta estará gobernada por un comité directivo conjunto con representación equitativa de ambas organizaciones y lanzará productos y herramientas en el segundo trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.



Acerca de Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq:DVLT) está liderando el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos.



La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías fundacionales pioneras en transmisión inalámbrica de sonido HD espacial y multicanal, con propiedad intelectual que cubre sincronización y temporización de audio y cancelación de interferencias multicanal.



La División de Ciencia de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción experiencial de datos, valoración y monetización segura.



La plataforma en la nube de Datavault AI proporciona soluciones integrales para múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, bienes raíces, salud, energía y más.



Information Data Exchange (IDE) permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) al vincular de forma segura objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad.



El conjunto tecnológico de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización mediante IA y aprendizaje automático (ML), integración con terceros, analítica y datos detallados, automatización de marketing y supervisión publicitaria. La Compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania.



Más información en www.dvlt.ai.



Acerca de Mandela Dlamini & Manaway L.L.C.

Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., es una empresa con sede en Wyoming, EE. UU., comprometida con el avance del legado de Nelson Mandela a través de iniciativas innovadoras impulsadas por la tecnología en educación, impacto social y empoderamiento económico. Inspirada en la autobiografía de Mandela y en su dedicación de toda la vida a la libertad y la igualdad, la empresa desarrolla programas con visión de futuro que conectan valores históricos con soluciones modernas para la inclusión global.

Contacto

Emisor: Datavault AI

Nombre contacto: John Shaw

Descripción contacto: Contacto con Inversores en Datavault AI

Teléfono de contacto: (503) 615-7700