Homyspace destaca el auge del alquiler temporal corporativo frente al turístico en Zaragoza

Zaragoza, 03 de diciembre de 2025.- Homyspace, plataforma especializada en alquiler temporal para empresas, analiza la situación actual del mercado inmobiliario en Zaragoza y expone por qué el modelo corporativo está ganando terreno frente al alquiler turístico y al residencial tradicional en 2026.

En la ciudad, la ocupación del alquiler turístico ronda el 80% y puede alcanzar el 90% en los mejores casos. Sin embargo, detrás de estas cifras se oculta un elemento clave: la estancia media suele ser de uno o dos días, lo que dispara los costes operativos y reduce la rentabilidad real de los propietarios que apuestan por estancias muy cortas.

El alquiler corporativo: una alternativa estable y eficiente

El alquiler temporal para empresas funciona con una lógica distinta. Mientras el turístico depende de una operativa intensiva —limpiezas constantes, cambios de inquilinos cada 48 horas y comisiones habituales en plataformas de corta estancia—, el corporativo se basa en estancias de dos semanas a once meses, una rotación mínima y ocupación sostenida durante todo el año.

Con una ocupación del 85%, un inmueble turístico puede generar alrededor de 150 estancias anuales. Incluso con costes de limpieza moderados (40 € por ciclo), el gasto anual puede superar los 6.000 €.

En comparativa, un alquiler corporativo reduce la rotación a apenas cuatro estancias anuales con un coste operativo cercano a 400 €, multiplicando por quince la eficiencia respecto al modelo turístico.

Mercado local: comparación con el alquiler tradicional

El alquiler residencial en Zaragoza vive tensiones importantes, con precios que en 2025 alcanzan los 10,22 €/m y un incremento interanual del +27,91%, el mayor del país. Este contexto, unido a las limitaciones regulatorias, afecta directamente a propietarios y arrendadores.

El alquiler corporativo, en cambio, opera bajo otra dinámica: se orienta a empresas y profesionales desplazados, con una demanda estable y precios medios en torno a los 1.200 € mensuales.

Ejemplo realista de rentabilidad en Zaragoza

Ingresos anuales: 12.000 € (1.200 € 10 meses)

Costes operativos: 400 €

Resultado neto estimado: 11.600 €

La demanda empresarial impulsa el sector

Zaragoza se ha convertido en un polo de atracción para profesionales procedentes de sectores como automoción, energías renovables, logística, construcción industrial, tecnología y centros de datos. Proyectos vinculados a compañías como Stellantis, operadores logísticos o nuevas infraestructuras tecnológicas están generando un flujo continuo de perfiles corporativos que requieren alojamiento temporal.

Este tipo de inquilino aporta estabilidad, reduce el riesgo de impago y elimina la incertidumbre asociada a ocupaciones irregulares o rotaciones excesivas.

Homyspace: operación profesional y verificada en Zaragoza

Desde 2016, Homyspace conecta viviendas disponibles con la demanda corporativa nacional e internacional mediante tecnología propia y un servicio operativo completo. Entre sus ventajas destacan:

Demanda corporativa activa todo el año, vinculada a proyectos industriales, tecnológicos y logísticos.

Inquilinos confiables, respaldados por empresas.

Contratos seguros y pagos garantizados, reduciendo riesgos para el propietario.

Gestión sin carga administrativa, desde la captación hasta la firma de contratos y facturación.

Ocupación optimizada, encadenando estancias medias que minimizan los periodos vacíos

Conclusión

En un contexto donde las estancias turísticas implican picos de demanda, comisiones elevadas y un alto nivel de rotación, la diferencia en rentabilidad suele residir en el modelo, no en la vivienda. El alquiler temporal en Zaragoza ofrece ingresos estables, menor esfuerzo operativo, un riesgo inferior y una demanda sostenida en una ciudad en expansión como Zaragoza.

Contar con Homyspace como partner especializado facilita la transición hacia un esquema más predecible, legal y rentable para los propietarios que buscan maximizar el rendimiento de sus inmuebles.

