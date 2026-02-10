Horos AM incorpora como socio a Rodrigo Blanco en plena expansión de partícipes y patrimonio - Horos AM

El director de Relaciones con Inversores y ahora socio forma parte del equipo de Horos AM desde su fundación en junio de 2018

La firma de value investing busca con este movimiento recompensar al equipo de profesionales que fundaron la compañía y que ha estado detrás del fuerte crecimiento registrado a lo largo de los últimos años

Madrid, 09 de febrero de 2026.- La gestora española de value investing Horos Asset Management incorpora como socio a Rodrigo Blanco, director de Relación con Inversores. El directivo forma parte del equipo fundador de la gestora y con este movimiento Horos busca reconocer la labor de los profesionales que han hecho posible que, solo ocho años después de su puesta en marcha, gestione activos por casi 500 millones de euros y cuente con cerca de 16.000 partícipes.

Con la incorporación de Rodrigo Blanco, el número de socios aumenta por primera vez desde la creación de Horos en 2018. Hasta el momento, este núcleo estaba compuesto por José María Concejo, consejero delegado de Horos AM, y los miembros del equipo gestor —Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez—.

Además, recientemente, la gestora integró a su departamento de relación con inversores a Jaime Escudier, procedente de ING y Renta 4 Banco donde ha formado parte del equipo de inversiones y ha ejercido como asesor financiero. Un fichaje que se suma al de Juan Luis Fresneda para cogestionar el fondo de renta fija de la firma, Horos Patrimonio, que fue autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en otoño, diversificando por primera vez la gama de producto fuera de la renta variable.

Junto a este fondo, la firma de value investing gestiona varios vehículos. Dos fondos de inversión Horos Value Iberia y Horos Value Internacional—, un plan de pensiones —Horos Internacional PP— y dos planes de empleo —Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos—.

José María Concejo, CEO y socio de Horos AM, destaca la importancia de este movimiento. “Para nosotros, además de nuestros partícipes, lo más importante son las personas que componen el equipo y queremos reforzar y reconocer su talento. Incorporar a Rodrigo Blanco como socio es un ejemplo de este afán y estamos convencidos que será una pieza clave en el crecimiento futuro de Horos”.

Por su parte, el nuevo socio muestra su motivación ante este nuevo capítulo. “Me gustaría agradecer al resto de socios su confianza. Para mí es una responsabilidad, que me implica todavía más si cabe y que me motiva a continuar expandiendo nuestra base de inversores, cada más amplia y exigente”, señala Blanco.

Una carrera ligada a Horos Asset Management

Rodrigo Blanco cuenta con 8 años de experiencia en gestión y relación con inversores y ha desarrollado el grueso de su carrera en Horos AM. Es licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá. Paralelamente a su actividad en la compañía, Blanco ha fundado White & Lemon, una compañía dedicada a …..

Por su parte, Jaime Escudier, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá, cuenta con un certificado MIFID II por Cecabank y está acreditado por EFPA. Tras pasar por compañías como ING, Mutuactivos o Renta 4 Banco se incorporó a Horos el pasado mes de diciembre.

Al cierre de enero, la gestora value contaba con xx millones de euros bajo gestión y xxx partícipes, frente a los xx y xx de hace un año; prácticamente triplicando la cifra en apenas doce meses.

Varios de sus productos se colocaron entre los más rentables de sus categorías en 2025. Horos Value Internacional cerró el pasado ejercicio con una rentabilidad del xx%, mientras que Horos Value Iberia se anotaba un x,xx%. Estos buenos resultados también impulsaron a lo más alto de los rankings a sus productos de pensiones, que replican la cartera de la estrategia internacional.

Los productos de la gestora pueden suscribirse a través de numerosas plataformas como Inversis, Allfunds y Tressis así como en subcomercializadores como MyInvestor o Renta 4 (exclusivamente para Horos Patrimonio). Esta estrategia, que Horos continuará consolidando a lo largo de 2026, permite llegar a nuevos partícipes y visualiza la buena evolución de los productos value de la firma. Asimismo, todos los fondos y estrategias para pensiones pueden contratarse de forma directa con Horos.

Sobre Horos AM

Fundada en 2018, Horos Asset Management es una gestora formada por un equipo que combina juventud y experiencia. Su convencimiento es que el value investing es la filosofía de inversión óptima para el largo plazo. Los gestores responsables de los fondos son los socios mayoritarios: Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. El consejero delegado es José María Concejo, también socio, así como su director de Relación con Inversores, Rodrigo Blanco. Su gama está compuesta por los fondos de inversión Horos Value Iberia y Horos Value Internacional y tres planes de pensiones Horos Internacional PP, Horos Internacional Autónomos y Horos Internacional Empleo.

