Horos Internacional PP, elegido Mejor Plan de Pensiones 2025 por la comunidad de Rankia

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Horos Asset Management anuncia que su plan de pensiones Horos Internacional PP ha sido reconocido como Mejor Plan de Pensiones 2025 en los Premios Rankia, uno de los galardones más influyentes y participativos del sector financiero en España y Latinoamérica. Este reconocimiento llega tras la nominación de Horos en tres categorías clave y, además, supone la revalidación del premio al Mejor Plan de Pensiones obtenido también en 2024.

Triple nominación y finalistas en los Premios Rankia 2025

En la edición 2025, Horos estuvo presente como nominada en tres categorías que reflejan la esencia de su propuesta de valor, en las que además fueron finalistas:

Mejor gestora boutique (nominación y finalista)

Mejor plan de pensiones (ganador: Horos Internacional PP)

Mejor fondo de renta variable global (nominación y finalista)

Estas nominaciones avalan la coherencia entre la estrategia de inversión de la gestora, sus productos y la percepción que inversores y profesionales tienen de la compañía.

Un reconocimiento al rigor y consistencia del proceso de inversión

El premio otorgado por la comunidad de Rankia destaca varios pilares fundamentales de Horos Internacional PP:

Filosofía value a muy largo plazo, basada en compañías con valor intrínseco, margen de seguridad y capacidad de generar valor sostenible.

Cartera global concentrada y gestionada con convicción, priorizando calidad frente a la diversificación excesiva.

Alineación total con el partícipe, ya que el equipo gestor invierte en las mismas condiciones que los clientes.

Independencia en las decisiones de inversión, libres de presiones comerciales.

Transparencia y disciplina, con un proceso claro, replicable y enfocado en el largo plazo.

Estos atributos han sido señalados tanto por los votantes como por el jurado como elementos diferenciadores frente a otras alternativas del mercado. Horos, además de este Plan de Pensiones individual cuenta con un Plan de Pensiones para Autónomos y un Plan de Pensiones para empresas.

Revalidación del premio conseguido en 2024

Este nuevo galardón se suma al obtenido el pasado año, cuando Horos Internacional PP fue elegido Mejor Plan de Pensiones 2024 por la comunidad de Rankia. En aquella edición, Horos también fue nominada como Mejor Gestora Boutique, reflejando la calidad del equipo gestor, su filosofía value y su compromiso con la rentabilidad sostenible. Repetir este reconocimiento en dos años consecutivos demuestra que el éxito del plan no responde a resultados aislados, sino a un proceso sólido, consistente y reconocido por los propios inversores.

Agradecimiento a la comunidad de Rankia y a los partícipes

Miguel Rodríguez, Rodrigo Blanco y Alejandro Martín, que recogieron el premio, han destacado que “este premio es un respaldo a nuestro trabajo y refuerza nuestro compromiso con el inversor. Seguiremos gestionando con independencia, rigor y una visión de muy largo plazo”. Horos AM agradece a Rankia, a los votantes y especialmente a los partícipes del plan por su confianza continuada. La gestora reafirma su compromiso con una filosofía de inversión disciplinada, transparente y alineada con los intereses del cliente.

