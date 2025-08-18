El Hotel Apartamento Simón cumple 33 años como alojamiento referente en el Aljarafe de Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Próximamente abrirá un nuevo SPA que completará la oferta al servicio del bienestar y mejor descanso de sus clientes

El complejo hotelero dispone de 103 apartamentos y un centro de encuentros y eventos con capacidad para reunir hasta 250 personas

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 18 de agosto de 2025.- Reinventarse cada día para lograr la mejora continua apoyándose en la innovación y creatividad en un entorno de sostenibilidad es el guión de Hotel Apartamento Simón Verde, que, desde su atalaya de Mairena del Aljarafe, ofrece una especial atención al mejor sueño de sus clientes.

La Dirección del establecimiento se enorgullece del bagaje de un proyecto que nació en las vísperas de la Exposición Universal de 1992, impulsado desde dos años antes por un un grupo de “enamorados” de la ciudad en general y del Aljarafe en particular, que se reunieron para constituir la empresa que desde entonces gestionará el elegante Edificio Eurosuites.

El camino ha sido largo desde entonces hasta que la iniciativa se consolidará como referente hotelero actual. Tras una etapa gloriosa durante la Expo en la que llegaron al hotel destacadas personalidades de todo el mundo, el que fuera conocido como Hotel Eurosuites Sevilla tuvo que soportar la crisis del 93, un escollo que provocó que el edificio pasará por distintas vicisitudes a lo largo de su historia, reconvirtiéndose durante un tiempo en residencia de la tercera edad y hasta posteriormente sufrir el cierre del inmueble. En 2012 volvió a abrir sus puertas como alojamiento turístico y desde entonces ha consolidado una oferta de calidad, adecuada a los tiempos.

EL DESCANSO COMO PRIORIDAD

El mejor cuidado no solo del cliente sino también de su entorno han hecho acreedor a Hotel Apartamento Simón Verde de la aún exclusiva certificación oficial “S” de Sostenibilidad. La atención del cliente va más allá de los tradicionales parámetros de confort y descanso. Así, bajo el lema “No te conformes con dormir, sueña con Hotel Apartamento Simón Verde”, este complejo innovador, entre otros aspectos, monitoriza la calidad del aire de sus espacios y apartamentos y también presta una especial atención al buen dormir de sus clientes ofreciendo recomendaciones para alcanzar el mejor de los sueños. Se ofrece incluso un apartamento especial, denominado “Dream Suite” concebido y diseñado especialmente para obtener el “sueño perfecto”.

Una oferta singular, que combina los servicios de un hotel con las comodidades de un apartamento, con especial e innovadora atención, que alcanza un alto nivel de ocupación de clientes que eligen Hotel Apartamento Simón Verde. Viajeros en desplazamientos por motivos de ocio y negocio con un perfil multicultural que suman la procedencia internacional a los huéspedes nacionales e incluso a los procedentes de entornos próximos, que acuden atraídos por la bondad de sus instalaciones y servicios.

Un “hotel y mucho más” que se congratula en ser referente del “justiprecio”, que ha sabido resistir a la eclosión de proyectos hoteleros aportando valores diferenciales. Una evolución de aquel modelo inicial hotelero caracterizado por el "lujo y distinción" que ha dado paso a una oferta actualizada e innovadora de servicios orientada a ofrecer el máximo bienestar al cliente. “No te conformes con dormir, sueña con nosotros” es el lema de sus aportaciones para ayudar al buen descanso y la máxima de una filosofía que tiene al cliente en el centro y que se ha convertido en modelo de éxito, 33 años después.

