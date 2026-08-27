Hotel Dom Pedro Lisboa; un refugio de cinco estrellas para descubrir la capital portuguesa - HOTEL DOM PEDRO LISBOA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto de 2026.- El emblemático establecimiento acumula más de 25 años de historia combinando una ubicación estratégica, un renovado concepto de bienestar y una propuesta gastronómica de primer nivel. Sus vistas panorámicas alcanzan hasta Sintra y el Palacio da Pena en los días más despejados, convirtiéndose en el punto de partida ideal tanto para viajes de ocio como de negocios.

El Hotel Dom Pedro Lisboa se erige como uno de los grandes referentes de la hotelería en la capital lusa. Con más de dos décadas de trayectoria, este elegante alojamiento de cinco estrellas ofrece una experiencia integral que combina confort, relajación en su área wellness y una destacada oferta culinaria, todo ello a tan solo siete kilómetros del aeropuerto y perfectamente conectado con los principales atractivos de la ciudad.

Ubicación estratégica y panorámicas únicas

Ubicado en un imponente edificio de más de 20 plantas, el Hotel Dom Pedro Lisboa permite acceder cómodamente a los barrios históricos, al emblemático distrito de Belém o a sus principales avenidas.

Sin embargo, el atractivo del hotel comienza en su propia estructura: gracias a su altura y posición privilegiada, desde muchas de sus habitaciones se aprecian vistas únicas de la capital que, en los días más despejados, permiten contemplar la silueta de Sintra y el Palacio da Pena.

Descanso a medida y bienestar integral

El establecimiento dispone de 263 habitaciones y suites remodeladas con un estilo clásico y elegante, diseñadas para garantizar un descanso óptimo a través de sus distintas categorías:

Habitaciones: Superiores, Premium, Familiares interconectadas y Triple Superior.

Suites: Suite Premium y Suite Presidencial.

Equipamiento: Camas queen, king size o individuales.

El descanso se complementa en el Spa Aquae, un espacio de bienestar equipado con piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco y tratamientos de desintoxicación y purificación corporal. Asimismo, la planta cuenta con un gimnasio completo para mantener las rutinas de entrenamiento durante la estancia.

Propuesta gastronómica y espacio para eventos

La oferta culinaria del hotel abarca distintas alternativas adaptadas a todo tipo de paladares:

Un espacio situado en el hall principal especializado en cócteles de autor y marcas seleccionadas.

Le Café: Restaurante y bar que propone un viaje por la gastronomía portuguesa tradicional y contemporánea.

Il Gattopardo: Dirigido por el chef Leandro Stenzel, este restaurante italiano ofrece pastas frescas, carnes y pescados que pueden disfrutarse en su terraza panorámica.

Para el segmento MICE y corporativo, el hotel dispone de más de 1.400 m distribuidos en 16 salas versátiles, capaces de albergar desde congresos internacionales hasta reuniones privadas de formato reducido

Contacto

Emisor: Hotel Dom Pedro Lisboa

Contacto: Hotel Dom Pedro Lisboa

Número de contacto: 917308215