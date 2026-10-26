HotelKey anuncia cambios en su equipo directivo para ampliar su presencia global e impulsar la excelencia

HotelKey anuncia cambios en su equipo directivo - HotelKey

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.-

Los nombramientos estratégicos en las áreas de Finanzas, Operaciones Internacionales y Marketing preparan a la empresa líder en tecnología hotelera para su próxima fase de crecimiento mundial

HotelKey, plataforma líder de gestión de establecimientos hoteleros basada en la nube, ha anunciado hoy cambios estratégicos en su equipo directivo. Al frente de la visión de la compañía y de sus esfuerzos de expansión global se encuentran Julie Arrowsmith, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (EVP y CFO); Craig Chait, vicepresidente para Asia-Pacífico (VP, APAC); Adnan Malik, vicepresidente para Europa, Oriente Medio y África (VP, EMEA); y Laura Atallah, directora de Marketing.



Estos cargos directivos refuerzan el compromiso de HotelKey con la optimización de los resultados financieros, el fortalecimiento de su presencia de marca y la aceleración de su expansión en mercados hoteleros internacionales altamente competitivos.



"Estamos encantados de presentar formalmente a estos destacados profesionales que están contribuyendo a impulsar las operaciones de HotelKey", afirmó Aditya Thyagarajan, cofundador y presidente de HotelKey. "Con Julie y Laura al frente de nuestras estrategias financiera y de marketing, y Craig y Adnan liderando nuestros mercados estratégicos de APAC y EMEA, hemos reforzado significativamente nuestro ya excepcional equipo directivo para ejecutar nuestra visión y ofrecer un valor incomparable a nuestros socios de todo el mundo".



Refuerzo del equipo directivo



Julie Arrowsmith, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (EVP y CFO)

Julie supervisa la estrategia, la planificación y la presentación de informes financieros de HotelKey, posicionando activamente a la compañía para alcanzar una rentabilidad y un crecimiento sostenidos.



Aporta más de 25 años de experiencia financiera en el sector hotelero, incluidos cargos de alta dirección como directora financiera y CEO de G6 Hospitality, sede corporativa de las marcas Motel 6 y Studio 6. Antes de incorporarse a G6, Julie trabajó en el ámbito de la auditoría y contabilidad pública en Deloitte.



En estrecha colaboración con el equipo directivo, apoya iniciativas clave de crecimiento, impulsa la eficiencia operativa y garantiza la salud financiera de la organización a largo plazo, desempeñando un papel fundamental en la orientación de la toma de decisiones estratégicas.



Expansión de la presencia global: APAC y EMEA



Craig Chait, vicepresidente para Asia-Pacífico (VP, APAC)

Craig lidera la rápida expansión de HotelKey en la región de Asia-Pacífico, dirigiendo la estrategia de comercialización de la compañía, las ventas regionales y las alianzas estratégicas.



Como directivo especializado en soluciones de software como servicio (SaaS) B2B y con una marcada orientación comercial, aporta 30 años de experiencia en tecnología hotelera, tras haber ocupado anteriormente puestos de alta dirección en Oracle Hospitality, Xn protel y Planet.



Con una trayectoria profesional que comenzó en las operaciones hoteleras de Accor y Marriott, Craig aprovecha su profundo conocimiento del sector para guiar a grandes cadenas hoteleras durante complejos procesos de transición a la nube.



Adnan Malik, vicepresidente para Europa, Oriente Medio y África (VP, EMEA)

Adnan asume la dirección de la región EMEA, donde será responsable de acelerar la penetración en el mercado, formar equipos regionales y desarrollar relaciones con clientes adaptadas a las particularidades locales.



Cuenta con más de 20 años de experiencia que abarcan el segmento de hoteles de lujo de Londres, las operaciones de establecimientos hoteleros a gran escala y las soluciones SaaS empresariales.



Tras haber ejercido anteriormente como director general de una empresa tecnológica hotelera global y CEO de una marca hotelera internacional, Adnan aporta un profundo conocimiento práctico de cómo alinear la tecnología con el crecimiento empresarial y la rentabilidad de los propietarios.



Fortalecimiento de la marca



Laura Atallah, directora de Marketing

Laura dirige la estrategia integral de marketing de HotelKey, centrándose en el posicionamiento global de la marca, la generación de demanda y las iniciativas de comercialización.



Aporta más de 20 años de experiencia en SaaS B2B y marketing tecnológico. Anteriormente, creó el departamento de marketing de una empresa tecnológica en fase inicial y dirigió campañas de gran impacto en Yardi, donde lideró el lanzamiento de un producto que consiguió captar a más de 1.000 clientes propietarios y operadores durante su primer año.



Reconocida por combinar la estrategia con la ejecución práctica, Laura aprovecha la creatividad y la precisión basada en datos para acelerar el crecimiento comercial de HotelKey.



Para obtener más información sobre HotelKey y su equipo directivo, visitar https://www.hotelkeyapp.com.



Acerca de HotelKey

La gama de productos de HotelKey constituye una plataforma avanzada de gestión de establecimientos hoteleros basada en la nube y desarrollada a partir de innovaciones contrastadas en el sector.



Estos avances permiten a HotelKey ofrecer una auténtica solución plug-and-play que favorece el crecimiento de los ingresos, optimiza las operaciones y simplifica las interacciones con los huéspedes, ayudando a los hoteles y grupos empresariales a alcanzar el éxito a gran escala.



Actualmente, HotelKey presta servicio a más de 25.000 hoteles con contrato, de los cuales más de 15.000 ya utilizan activamente su plataforma de gestión hotelera (Hospitality Management Platform).



La cartera de clientes de HotelKey incluye 10 cadenas hoteleras empresariales y más de 800 establecimientos independientes en todo el mundo.



Emisor: HotelKey

Contacto

Nombre contacto: Laura Atallah

Descripción contacto: Responsable de Marketing en HotelKey

Teléfono de contacto: 805-452-7361



