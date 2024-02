Hub Advisory asesora a EFFISUS en la operación de venta de sus participaciones a Viriato Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 13 de febrero

Los socios de la compañía especializada en soluciones de impermeabilización de fachadas, Pedro Carvalho y Paulo Carvalho, han llegado a un acuerdo con el search fund Viriato Capital para la venta de un paquete mayoritario de acciones, continuando ambos como socios minoritarios y permaneciendo en el equipo de EFFISUS

Acerca de EFFISUS

EFFISUS, fundada Pedro Carvalho y Paulo Carvalho, es una compañía internacional con sede en Portugal y sociedades y oficinas en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos que está especializada en soluciones de impermeabilización de fachadas para edificios de gran altura con los máximos requerimientos de protección contra el fuego.



EFFISUS alcanzó una cifra de negocio de más de 10 millones de euros en 2023, representado las exportaciones, la mayor parte de la cifra de negocio de la compañía, cuyos principales mercados internacionales son el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y España. EFFISUS cuenta actualmente con unos 40 trabajadores, repartidos entre Portugal, Reino Unido y Dubai.



Su cartera de proyectos incluye la sede de Apple en California, los emblemáticos Museo del Futuro y hotel Burj Al Arab en Dubai o la sede del BBVA en Madrid.



EFFISUS ofrece al mercado una línea de productos/servicios muy reconocida en el mercado por su calidad, robustez, carácter innovador y sensibilidad al medioambiente.



Acerca de Viriato Capital

Viriato Capital es un search fund respaldado por varios inversores internacionales y liderado por Miguel Costa Freire y Pablo Álvarez Guerra, que se unirán y liderarán el actual equipo directivo de EFFISUS, aportando su experiencia y know-how en gestión, consultoría estratégica y finanzas, acumulado, entre otras, en multinacionales como McKinsey & Co., J.P. Morgan, Bain & Co. y Nestlè.



Acerca de Hub Advisory Partners

Hub Advisory Partners es una firma especializada en acompañar a empresarios y directivos en sus retos estratégicos y corporativos con cerca de 200 intervenciones profesionales ejecutadas.



Su equipo conoce de primera mano los retos de futuro de las pequeñas y medianas empresas, así como sus condicionantes de ejecución.



Las operaciones de M&A, especialmente transacciones de venta focalizada en pequeña y mediana empresa, es una de las especialidades de HUB Advisory, habiendo ejecutado más de 40 operaciones corporativas y ejecutado más de 100 intervenciones de naturaleza estratégica.



HUB Advisory cuenta con contrastada experiencia en trabajar con Empresas familiares y familias empresarias y en sus diferentes ciclos de vida, incluyendo la transición generacional, proyectos de consolidación o venta total y parcial de capital.



En esta operación han participado, debido a las distintas ubicaciones de las sociedades de EFFISUS los despachos, CCSL Advogados (Lisboa), Ontier (España), Farrer & Co, L&S Law Firm y Cooley UK (Reino Unido), Al Tamini & Co (Dubai), Teixeira & Guimaraes (Oporto), Taylor Wessing (UK).





Contacto

Nombre contacto: Ignacio Azpiazu

Descripción contacto: Hub Advisory

Teléfono de contacto: 609009606