Hugo Silva, la nueva ‘burbuja’ de la Navidad de Agua das Pedras - Pedras Salgadas

El actor madrileño protagoniza la campaña ‘Lo que nos sale natural’ del agua mineral con gas del manantial Pedras Salgadas

El consumo de agua con gas en España se ha elevado en un 14,3% en 2025, según Nielsen, y es una tendencia de consumo que no para de crecer, incluso en Navidad

Madrid, 11 de diciembre de 2025. Estas fiestas, las burbujas van a volver a ser las protagonistas de la Navidad. Pero no exactamente las que imaginas. Porque entre brindis, luces y celebraciones, una nueva tendencia se está colando en nuestras mesas: las burbujas que cuidan de ti y que vienen directamente de la naturaleza, como las del agua mineral con gas Agua das Pedras Salgadas, nacida directamente en un manantial y que con su frescura inconfundible se convierte en estas fechas en una alternativa vibrante y sana para quienes buscan disfrutar de la Navidad con ligereza, sabor y autenticidad, pero sin renunciar a las burbujas.

Y una de las burbujas estrella de esta Navidad es el actor madrileño Hugo Silva, protagonista de Lo que nos sale natural, una campaña digital diseñada con la agencia Good Rebels que incide en el valor de lo sano y lo natural. Fue una experiencia fantástica y lo pasé muy bien tirando abajo el personaje mediático que solo intenta vender el producto —asegura el actor—. Porque la realidad es que Agua das Pedras me encanta y el entorno donde rodamos, en Pedras Salgadas, me pareció precioso. Fue un rodaje muy tranquilo y que recuerdo con mucho cariño.

Pero el consumo de agua con gas no es una moda pasajera. Es un hábito, fresco y saludable que no deja de crecer. Así lo demuestran las cifras, que revelan que el consumo de aguas minerales embotelladas sigue al alza en Europa. Y dentro de este segmento, las agua con gas natural viven un momento especialmente dinámico. Según un informe de Nielsen, el volumen de ventas de las aguas con gas ha experimentado un crecimiento interanual del 14,3% en España, lo que representa un total de 202,7 millones de litros vendidos.

Pero si ponemos la lupa en el comercio minorista, las cifras se disparan aún más. De acuerdo con los datos publicados por Circana, las ventas de agua con gas en supermercados han crecido un 21,4% en el último año, consolidando a esta categoría como la que ha experimentado mayor expansión en el sector de bebidas sin alcohol en 2025. En paralelo, las estadísticas recopiladas por Natural Mineral Waters Europe (2024) sitúan alrededor del 35% el porcentaje de consumidores europeos que prefieren agua embotellada con gas frente a opciones sin gas, lo que indica un claro crecimiento en el interés por este tipo de bebida. Y las previsiones de Market Data Forecast apuntan a que el agua con gas moverá en Europa más de 10.000 millones de euros en 2033.

En este contexto, la marca portuguesa Pedras Salgadas, agua mineral natural con gas obtenida directamente del manantial, destaca por su origen natural, su gasificación propia y su perfil mineral característico, atributos cada vez más valorados por consumidores que buscan opciones auténticas y equilibradas.

Cada vez más personas buscan opciones naturales, y Pedras Salgadas siendo un agua con gas cien por cien natural, sin gas añadido, y que surge directamente del manantial, responde a esa necesidad ofreciendo una burbuja más fina y agradable. De hecho, esto solo ocurre en el 0,5 % de las aguas minerales del mundo, lo que convierte a Pedras en una verdadera rareza —explica Vasco Ribeiro, Manager de Mercados Externos de Pedras Salgadas—. De esa autenticidad nace la campaña Lo que nos sale natural, que invita a los consumidores a expresar lo que realmente piensan y a ser naturales y espontáneos, tal como lo es Pedras. Una campaña que se ha grabado en el mismo territorio donde brota el agua, el Parque Natural de Pedras Salgadas, y que refuerza el vínculo de la marca con la naturaleza y el bienestar cotidiano.

Sobre Pedras Salgadas

Pedras Salgadas, distribuida en España por el grupo Calidad Pascoal, es una marca icónica y premium de agua mineral con gas y forma parte del portafolio del Super Bock Group, la mayor empresa portuguesa de bebidas refrescantes de Portugal. El grupo desarrolla una estrategia multimarca y multimercado, centrada en cervezas y aguas embotelladas, complementada por refrescos, sidras, vinos y producción de malta. Además, gestiona activos turísticos emblemáticos como los parques termales de Vidago y Pedras Salgadas. Con presencia en todo Portugal, el Super Bock Group exporta a más de 50 países, consolidando su posición gracias a la innovación, la calidad y una cultura orientada a la excelencia.

