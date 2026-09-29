Humed apuesta por el diagnóstico profesional frente a las humedades

Equipo Hume - Humed

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

La empresa, especializada en el tratamiento de humedades, defiende que antes de aplicar cualquier solución en una vivienda o un edificio hay que saber exactamente qué está causando el daño

Una mancha en la pared, la pintura que se levanta, moho en las esquinas, ventanas empañadas cada mañana o un olor a cerrado que no se va. Son síntomas muy parecidos, pero detrás de ellos puede haber causas muy distintas: condensación, capilaridad o filtraciones. Y cada una necesita un tratamiento diferente.



De esta idea parte el trabajo de Humed, una empresa que opera en España y que se dedica a identificar y tratar humedades en viviendas y edificios. Su forma de trabajar es sencilla: primero se estudia cada caso y, solo después, se recomienda una intervención.



El equipo analiza los síntomas y las características del inmueble para averiguar de dónde viene la humedad. Con ese diagnóstico, propone la solución que mejor encaja con cada situación, en lugar de recurrir a tratamientos genéricos que no siempre actúan sobre la causa real.



Condensación o capilaridad: la diferencia importa

Uno de los objetivos principales de este análisis es distinguir entre dos de los tipos de humedad más habituales en los hogares.



La condensación se produce cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con superficies frías. Suele notarse en los cristales empañados, en las gotas que aparecen en las ventanas, en el moho de las esquinas o en esa sensación de aire cargado dentro de casa.



La capilaridad, en cambio, aparece cuando el agua del terreno sube por los materiales porosos de muros y paredes. Sus señales suelen concentrarse en la parte baja de los cerramientos: desconchados, manchas o eflorescencias de sales.



Saber cuál de las dos está actuando permite intervenir sobre el origen del problema y no quedarse únicamente en sus efectos visibles.



Una solución adaptada a cada caso

Humed trabaja con distintas soluciones técnicas según lo que revele el diagnóstico. Si se trata de condensación, plantea sistemas que mejoran la renovación del aire interior. Si el origen es la capilaridad, aplica tratamientos específicos para frenar el ascenso de la humedad por los muros.



En sus soluciones para humedad por capilaridad, Humed ofrece además una garantía de hasta 30 años, reforzando su apuesta por tratamientos pensados para actuar a largo plazo sobre el origen del problema.



La idea es evitar intervenciones innecesarias y ajustar cada actuación a la vivienda, a su distribución y a los síntomas concretos que presenta.



La empresa también pone el foco en algunas prácticas muy comunes que pueden esconder el problema durante un tiempo, como pintar directamente sobre las manchas o limpiar el moho una y otra vez cuando la causa de la humedad continúa presente.



Primero, entender qué pasa

Todo empieza con una primera valoración. El usuario explica qué síntomas ha notado, en qué zonas aparecen y dónde está la vivienda, y con esa información el equipo realiza una evaluación inicial.



Una vez identificado el posible origen, se valora si existe una solución adecuada para ese inmueble y se propone la intervención correspondiente.



Este enfoque permite adaptar el tratamiento al tipo de humedad detectado y a las características concretas de cada inmueble, dando prioridad al diagnóstico antes de decidir cómo intervenir.



Para más información o para solicitar una valoración, se puede contactar con la empresa a través de humed.es.







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