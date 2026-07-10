HyTEAM refuerza su proyección internacional tras participar en la World Hydrogen Summit 2026 - HyTEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de julio de 2026.-

HyTEAM ha participado en la World Hydrogen Summit & Exhibition 2026, el mayor evento mundial dedicado al desarrollo del hidrógeno, celebrado del 19 al 21 de mayo en Rotterdam (Países Bajos). La feria ha reunido alrededor de 15.000 visitantes de 77 países y más de 500 expositores, consolidándose como el principal punto de encuentro internacional del sector. Tal como recoge el informe oficial, “World Hydrogen Summit & Exhibition es el mayor evento a nivel mundial dedicado al desarrollo global del hidrógeno”.

Además de su presencia en la feria, HyTEAM formó parte de la misión empresarial al norte de los Países Bajos organizada por BASQUENERGY Cluster y el Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) los días 18 y 19 de mayo, junto a entidades como CEIT, EVE, H2SITE, IBIL, LRQA, NORDEX ELECTROLYZERS, PARKE y PETRONOR. Esta misión permitió conocer de primera mano algunos de los proyectos más avanzados de Europa en el ámbito del hidrógeno verde.

Visita estratégica al valle de hidrógeno HEAVENN

Durante la misión, la delegación visitó el ecosistema HEAVENN, considerado “uno de los referentes europeos en la creación de ecosistemas de hidrógeno renovable”. La agenda incluyó:

Presentación institucional de New Energy Coalition (NEC).

Visita al living lab EnTranCe, centro de investigación aplicada en transición energética.

Recorrido técnico por EnergyStock (Gasunie), donde se desarrolla HyStock, uno de los primeros proyectos europeos de almacenamiento estacional de hidrógeno. El informe destaca que “el proyecto HyStock prevé utilizar inicialmente 4 cavernas salinas para almacenar hasta 20 kilotoneladas de hidrógeno”.

Visita a Green Planet, referente en movilidad baja en carbono y futuro hub de hidrógeno para transporte pesado.

Estas actividades permitieron a HyTEAM analizar modelos de colaboración público‑privada, soluciones tecnológicas avanzadas y estrategias de despliegue industrial aplicables al contexto vasco y europeo.

Participación en la feria WHS 2026: un sector en fase de madurez

El informe confirma un cambio de ciclo en el mercado del hidrógeno: “El sector ha entrado en una fase de madurez en la que el foco se desplaza desde los anuncios de grandes capacidades futuras hacia la ejecución efectiva de proyectos.”

Durante la feria, HyTEAM mantuvo reuniones con empresas tecnológicas, operadores energéticos, centros de investigación y entidades públicas, identificando oportunidades en:

Aplicaciones industriales difíciles de electrificar (refino, siderurgia, química, amoniaco).

Movilidad pesada y marítima.

Modelización, seguridad y planificación estratégica de proyectos H₂.

Resultados y proyección internacional

La participación de HyTEAM en la misión y en la feria ha permitido:

Reforzar su posicionamiento como socio tecnológico especializado en seguridad, ingeniería y planificación de infraestructuras de hidrógeno.

Identificar oportunidades de colaboración con agentes europeos y asiáticos, en el marco del encuentro B2B organizado por BASQUENERGY, Basque Trade & Investment y JETRO.

Acceder a conocimiento de referencia sobre proyectos reales, modelos de negocio y tendencias de mercado.

Contribuir a la presencia institucional del ecosistema vasco del hidrógeno en un evento de alcance global.

Compromiso de HyTEAM con la transición energética

La participación en WHS 2026 forma parte de la estrategia de HyTEAM para consolidarse como actor clave en el despliegue seguro, eficiente y competitivo del hidrógeno en Europa. La empresa continuará impulsando proyectos de innovación, colaboraciones internacionales y soluciones avanzadas para acelerar la descarbonización industrial.

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