IA agéntica, ciberseguridad y la protección de activos críticos, a debate el 28 de abril en Madrid - Urban Event Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026.-

CBNK Banco, Nationale Nederlanden o Mutualidad son algunas de las organizaciones que participarán en #CyberSummit26 el próximo 28 de abril. El aumento exponencial de los ciberataques automatizados, el uso de la inteligencia artificial y la creciente complejidad de las infraestructuras IT están impulsando un cambio claro: pasar de modelos reactivos a estrategias proactivas y continuas. Todavía existe mucho camino que recorrer, especialmente, en lo referente a sensibilización, preparación y prevención. Ante este panorama, las empresas deben tomar medidas preventivas y evaluar los posibles riesgos. Para conocer todas estas necesidades y analizar los retos y estrategias actuales de la industria de la ciberseguridad, el próximo 28 de abril, el #CyberSummit26 reúne a los expertos más importante del ecosistema de la IA, Ciberseguridad y Datos como a los profesionales de la industria con el objetivo de difundir, presentar, descubrir y evaluar las soluciones y las tendencias de la industria. En este contexto, Urban Event Marketing Agency participa como agencia organizadora y promotora del evento, reforzando su papel en la creación y difusión de encuentros especializados del ámbito tecnológico y empresarial.

Una jornada de innovación donde los asistentes conocerán las tendencias a través de casos de éxito, paneles de expertos, talleres interactivos y otras actividades. #CyberSummit26 se estructura en dos espacios principales – Congreso en el Auditorio Keynote Theatre y el área Innovation Expo – que permitirán abordar temáticas de máxima actualidad y la zona expositiva donde las empresas referentes mostrarán sus novedades y servicios, que tienen como objetivo potenciar el networking y fortalecer el desarrollo de una industria clave como es la ciberseguridad. Organizado por Urban Event Marketing Agency, VII Cybersecurity & Data Innovation Summit tendrá lugar el próximo 28 de abril en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos gracias a ARSYS, AREXDATA, KYMATIO, OPTIMA SOLUTIONS, ATERA, DIGITAL DATA DE FUNDACIÓN JUAN XXIII, GIGANTICS, REDSIFT, LUMU y SOSAFE.

Los asistentes podrán presenciar la ponencia de apertura de Emilio Márquez Espino, Fundador de la comunidad profesional La Latina Valley y TOP influencer de negocios según Forbes sobre la motivación como motor del éxito empresarial. Seguido por el keynote speaker Igor Lukic, Fundador de Hackron y Profesor Master en Ciberseguridad de la Universidad Complutense de Madrid que nos hablará sobre el modus operandi del cibercrimen. Participan además Daniel Damas, Head of IT Security en Nationale Nederlanden; José Carlos Lledó Leal, Gerente de Ciberseguridad en CBNK Banco; Alberto Muñoz, Presales en Arexdata; Jesús González, Director de Seguridad en Mutualidad ; Marisol Segura Miquel, Digital Account Executive en SOSAFE; Sara Lasso de la Vega, EMEA Security Sales Specialist, W4C Spain, Leading Cyber, Mari Gómez Becerra, directora editorial de Digital Innovation News; José María Baños, Founder & CEO of Grupo LETS and Managing Partner of LETSLAW; Beatriz Carratalá Lleó, Socia y Directora Legal y Ciberriesgos de SECURIZABLE; J. Ignacio Ruiz Zorrilla, Presidente de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude; Andrea Zamorano, Manager de ciberpsicología en Kymatio; Miguel Abreu, CEO en Tu Ceo Copiloto; Salvador Molina, Presidente del Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital FinTech; Rafa López, Security Engineer, Workspace Security en Check Point Software; Jorge Hurtado, Vicepresidente de CyberMadrid y COO de Advens; Ricardo Martínez, CTO de Gigantics; Frankie Carrero, Director de Tecnología en Izertis; Xavier Serra, CEO y Founder de Optima Solutions; Ángel A. Núñez, CISO y Responsable de Microsoft Infrastructure & Security en Hack by Security; entre otros.

Todos los asistentes podrán participar en sesiones de networking, sorteos de cursos cortesía de Hack by Security y disfrutar del catering cortesía de Digital Innovation News.

Tres paneles de expertos en los que se debatirá sobre las tendencias y desafíos a los que se enfrenta el sector asegurador y bancario en los próximos años; sobre IA, Zero Trust y el Futuro de la Resiliencia Operativa; y los desafíos del cumplimiento normativo y la volatilidad regulatoria en sectores críticos ¿Cuáles son las previsiones y tendencias en ciberseguridad para el 2026?

El cierre del evento estará a cargo de Javier G. Recuenco, CEO en Singular Solving, que nos presentará su masterclass “Mentes divergentes en dominios convergentes: ventaja cognitiva en la intersección de CPS, IA y operaciones multidominio”

#CyberSummit26 contará con el apoyo de instituciones, asociaciones y medios referentes del sector.

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Número de contacto: 635 229 490

Para conocer la agenda completa del evento, pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para solicitar entradas AQUÍ.