La IA cambia las reglas del diseño web: cómo pensar por igual para personas y agentes - Piensaenweb

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

Piensaenweb, agencia zaragozana fundada en 2003, desarrolla una nueva estrategia que conecta su web con asistentes de IA y nuevas experiencias de cliente, en un proyecto que reivindica la importancia de la tecnología bien integrada y de pensar con criterio.

Las páginas web llevan más de 2 décadas adaptándose a transformaciones tecnológicas y sociológicas. Primero tuvieron que evolucionar para funcionar en los nuevos dispositivos móviles, después, los gestores de contenidos facilitaron que las empresas pudieran administrar sus propias páginas. El posicionamiento en buscadores cambió la forma de organizar y presentar la información. Ahora, la expansión de la inteligencia artificial abre una nueva etapa: las webs también tienen que prepararse para que los agentes IA puedan entender sus contenidos, consultar sus servicios y realizar operaciones.

En este escenario, Piensaenweb ha desarrollado una nueva estrategia web que permite a asistentes como ChatGPT y Claude interactuar con sus servicios, analizar datos funcionales y preparar solicitudes de presupuesto en minutos. El proyecto, publicado el pasado 30 de octubre, es el resultado de 2 años y medio de investigación técnica, experimentación, y de una reflexión profunda sobre cómo tienen que pensar y actuar las agencias de diseño web a las demandas reales del presente y del futuro más inmediato.

La propuesta va más allá de incorporar funcionalidades de inteligencia artificial. La agencia ha construido un potente stack tecnológico que conecta la web con una red de sistemas internos que hacen mejor la vida tanto del cliente como de los trabajadores de Piensa.

La experiencia del cliente empieza desde el primer contacto y se prolonga durante todo el proyecto, desde la solicitud de presupuesto hasta la entrega final. Esto supone una nueva forma de entender la relación con el cliente, ya que durante todo el proyecto tanto cliente como equipo aportan valor. Las interacciones son prácticas y ágiles, los datos quedan ordenados, se genera conocimiento útil para el futuro, y el cliente cuenta siempre con personas a su lado. La web es la puerta de entrada a una experiencia de trabajo continua, cercana e interactiva, orientada a obtener resultados concretos y medibles.

La diferencia está en hacerlo todo bien

La llegada de la IA también está facilitando la creación de páginas web a una velocidad y con unos recursos que hace poco resultaban impensables. Sin embargo, para las empresas que quieren destacar frente a su competencia, disponer de una web creada con inteligencia artificial no garantiza una ventaja diferencial. El resultado depende de cómo se resuelve el conjunto: un diseño centrado en las personas, una buena experiencia de usuario, mensajes cercanos y claros, velocidad de carga, accesibilidad, posicionamiento SEO y GEO, contenidos bien trabajados y conexión con las herramientas y procesos de la empresa.

La nueva estrategia web de Piensaenweb parte de esa visión. La agencia combina el desarrollo tecnológico y la integración con sistemas de inteligencia artificial con los fundamentos del diseño web y la comunicación digital. El objetivo es que la página funcione bien para quienes la visitan, tenga visibilidad en las IAs, puedan ser consultadas por agentes, y tener trazabilidad de datos en toda la experiencia de cliente.

Hemos vivido todos los cambios en el sector, y este es el más grande. En nuestro caso, la web es el resultado de una importantísima reflexión, tanto propia como del mercado. Ahora más que nunca, es el momento de ponerse a pensar, explica Kike Acosta, socio director de Piensaenweb.

Fundada en Zaragoza en 2003, la agencia ha sido pionera, y participado en distintas etapas de evolución del sector, desde la expansión de los gestores de contenidos y el diseño responsive hasta la consolidación del SEO y la incorporación de nuevas tecnologías. Este proyecto representa un nuevo paso en ese recorrido y una forma de trasladar a su propia actividad una idea que considera cada vez más importante para sus clientes: las páginas web deben evolucionar al ritmo de la tecnología, pero seguir resolviendo necesidades reales de las personas y de los negocios.

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