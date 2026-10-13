La IA entra en el sector de las reformas, VipIA agiliza la elaboración de presupuestos - VIP REFORMAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2026.- VipReformas incorpora VipIA a su marketplace, un asistente de IA que genera presupuestos con precisión de arquitecto en 5 minutos, estructurando partidas, mediciones y costes. La compañía afirma que la herramienta puede generar una primera versión del presupuesto en unos cinco minutos.

La preparación de un presupuesto sigue siendo una de las tareas que más tiempo consume a empresas y autónomos dedicados a las reformas. A la vez, los particulares reclaman propuestas más rápidas, detalladas y fáciles de comparar. Este doble reto está impulsando la adopción de herramientas digitales en un sector todavía muy dependiente de hojas de cálculo y procesos manuales.

En ese contexto, VipReformas ha incorporado un asistente de inteligencia artificial a su plataforma de intermediación entre clientes y profesionales. La solución organiza la información inicial de una obra y prepara una propuesta económica estructurada para que el reformista la revise antes de presentarla.

La empresa, fundada en 2010, opera principalmente en el ámbito nacional de las reformas integrales de viviendas y la renovación de baños, dos trabajos que suelen exigir la coordinación de distintas partidas, materiales y oficios.

De la solicitud del particular al presupuesto

El proceso comienza cuando un particular describe la reforma que quiere realizar y aporta información básica sobre el inmueble y el alcance de los trabajos. Según VipReformas, las solicitudes se revisan antes de trasladarse a los profesionales, con el fin de detectar carencias en los datos y facilitar una primera valoración.

VipReformas señala que trabaja únicamente con profesionales verificados y que limita el número de empresas y autónomos que reciben cada petición. Con ello pretende evitar la distribución indiscriminada de contactos y permitir que el usuario compare un grupo reducido de propuestas.

Para el particular, la comparación no debería limitarse al importe final. El desglose de los trabajos, los materiales, los plazos, la forma de pago, las garantías y el tratamiento de posibles modificaciones son elementos relevantes antes de contratar una obra.

Una primera versión en unos cinco minutos

La novedad tecnológica se dirige a los profesionales. El asistente guía la introducción de partidas, mediciones y costes, automatiza cálculos y ordena la información en un documento uniforme. La compañía sostiene que, si se dispone de los datos necesarios, es posible obtener una primera versión del presupuesto en aproximadamente cinco minutos.

El programa busca reducir el tiempo empleado en copiar conceptos, adaptar plantillas y revisar operaciones sencillas. No elimina, sin embargo, la intervención del reformista: cada propuesta debe ajustarse a las características reales del inmueble y a las condiciones de ejecución.

Antes de entregar el documento al cliente, el profesional debe comprobar las mediciones, los precios, los materiales, los impuestos, los plazos y las posibles exclusiones. La estimación generada por inteligencia artificial funciona, por tanto, como punto de partida y no como sustituto de una valoración técnica.

Captación de proyectos y gestión comercial

El lanzamiento se integra en el modelo de negocio de VipReformas, basado en poner en contacto a particulares con empresas y autónomos interesados en nuevos proyectos. Para estos últimos, el valor de la plataforma depende tanto del acceso a solicitudes como de la calidad de la información recibida.

La empresa asegura que aplica un proceso interno de revisión y validación de los datos iniciales y de contacto para ofrecer a los profesionales solicitudes de reforma de calidad, con información suficiente para realizar una primera valoración, siendo leads de reformas muy cualificados. Su actividad se concentra en reformas integrales y reformas de baños, aunque la utilidad de cada oportunidad dependerá del alcance del proyecto, la ubicación y la disponibilidad del profesional.

La incorporación del asistente reúne en un mismo entorno la captación de oportunidades y la preparación de ofertas. Es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial empieza a utilizarse en funciones administrativas del sector, más allá del diseño o la visualización de espacios.

El avance de estas soluciones plantea también una cuestión de confianza: la rapidez solo resulta útil si la información de partida es suficiente y el presupuesto final se revisa con criterio profesional. Para los particulares, la transparencia del documento seguirá siendo tan importante como la velocidad de respuesta.

Sobre VipReformas

VipReformas es un portal web y app móvil de referencia en el mercado español de reformas y mejoras del hogar fundado en 2010. Conecta a particulares con profesionales verificados y ofrece a empresas y autónomos solicitudes de reforma revisadas previamente. También desarrolla herramientas digitales para la elaboración de presupuestos y la gestión de leads de reformas, con especial atención a las reformas integrales y los baños.

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