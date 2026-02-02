Iberia lidera el ranking de reclamaciones aéreas en 2025, según el informe de reclamador.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Iberia se convierte en la aerolínea más reclamada en 2025 y desbanca a Vueling tras tres años ocupando la primera posición de este ranking de reclamador.es

Madrid, 2 de febrero de 2026.- Iberia cerró 2025 como la aerolínea más reclamada por retrasos, cancelaciones de vuelos, overbooking o problemas de equipaje, según datos de reclamador.es, compañía online líder en reclamaciones aéreas. Esto rompe la tendencia de los últimos años, donde Vueling ocupaba desde el 2022 la primera posición de este ranking. El 11,5 % del total de reclamaciones gestionadas el pasado año por reclamador.es fueron frente a Iberia, dato que aumenta hasta casi el 15 % si se contabilizan sus dos filiales, Air Nostrum e Iberia Express.



El ‘sorpasso’ entre aerolíneas del Grupo IAG es uno de los datos más relevantes del informe y muestra un cambio de tendencia. Vueling, que encabezaba el ranking de forma ininterrumpida desde 2022, abandona el primer puesto tras mejorar su operativa, especialmente en el segundo semestre de 2025. Aun así, se mantiene en segunda posición con un 10,9 % de las quejas.



Ryanair cierra el Top 3. La aerolínea irlandesa, debido principalmente al cambio en su operativa en algunos aeropuertos, ha pasado de ocupar en 2024 el segundo puesto del ranking de aerolíneas más reclamadas al tercero en 2025 y, además este año, con gran diferencia frente a las otras dos aerolíneas. Concretamente, Ryanair acumuló el 6,5 % de las reclamaciones por retraso de vuelo, cancelación, overbooking o problemas con el equipaje facturado.



Tras el "Top 3", el resto de aerolíneas con mayor volumen de quejas fueron Air Europa (5 %), easyJet (2,4 %), Air Nostrum (2,3 %), Wizz Air (1,9 %) y Qatar Airways (1,3 %).



La sorpresa del ranking: World2Fly entre las 10 más reclamadas

Cierran el ranking de reclamador.es World2Fly y American Airlines, ambas con el 1,2 % de las reclamaciones a aerolíneas gestionadas por la compañía online de servicios legales.



Y la gran sorpresa es World2Fly. La aerolínea, enfocada en rutas de largo radio, irrumpe por primera vez en el ‘Top 10’. Este ascenso ha desplazado a puestos inferiores a compañías que históricamente presentaban más incidencias, como TAP Portugal o Lufthansa, reflejando un incremento de la conflictividad en los vuelos transoceánicos.



Conflictividad transversal en la industria

Más allá del liderazgo en volumen de incidencias de las grandes compañías, explica reclamador.es, el ranking revela una alta fragmentación en las incidencias aéreas. La estrecha diferencia entre los porcentajes de las aerolíneas que completan el ‘Top 10’ indica que la conflictividad ha estado muy repartida durante el último año. Este fenómeno refleja que los problemas operativos no son exclusivos de los grandes operadores, sino que afectan de manera transversal a la industria, impactando por igual a compañías de red, aerolíneas de bajo coste y operadores de nicho.

