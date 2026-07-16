ID Finance lanza Turrón by Plazo, nueva solución de pagos flexibles para compras online y físicas

Turrón by Plazo - ID FINANCE PLAZO

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de julio de 2026.

ID Finance, grupo fintech líder en España y México, ha lanzado en España Turrón by Plazo, una nueva solución de pagos flexibles para compras online y en tienda física. Turrón combina una cuenta de dinero electrónico, una tarjeta de débito y una solución BNPL, siglas en inglés de buy now, pay later o “compra ahora, paga después”, en una única herramienta de pago. Con este lanzamiento, diseñado para simplificar y fraccionar el pago en el momento de compra, ID Finance amplía su ecosistema de soluciones financieras digitales.

Uno de los aspectos diferenciales de la tarjeta Turrón, es que el usuario no tiene que realizar ningún paso adicional en el punto de venta, ya sea online o físico. Paga como lo haría normalmente en cualquiera de los comercios adheridos a Turrón y la compra se fracciona de forma automática en cuotas sin intereses ni costes adicionales.

Una vez configurada la tarjeta, el pago en cuotas se aplica de forma automática, sin necesidad de seleccionar un plan, confirmar la opción de pago fraccionado o dar cualquier otro paso en el momento de la transacción. Además, antes de cada compra, los usuarios pueden consultar en la app el calendario de pagos para conocer el importe exacto de las cuotas y las fechas en las que deberán abonarlas, en línea con el compromiso de ID Finance con ofrecer una experiencia totalmente transparente. El fraccionamiento estándar es de tres cuotas mensuales, aunque en compras de mayor importe realizadas en determinados comercios el plazo puede ampliarse hasta 12 meses, en función de las condiciones aplicables.

El producto está disponible dentro de la app de Plazo y funciona tanto para compras online como en tienda física. Para empezar a utilizarlo, el usuario debe descargar la aplicación, crear una cuenta, verificar su identidad y vincular su tarjeta de débito; a partir de ahí, cada compra realizada con la tarjeta Turrón es automáticamente apta para pago instantáneo o fraccionado, sin necesidad de ninguna acción adicional.

Una experiencia de pago sencilla y transparente

Turrón by Plazo nace con el objetivo de eliminar la fricción de los pagos flexibles. El producto no tiene comisiones de mantenimiento ni requiere suscripción, y el fraccionamiento se activa de forma automática, sin ningún paso manual, tanto en comercios físicos como online disponibles en la red de comercios de Turrón. Además, los usuarios acumulan cashback por sus compras con la tarjeta Turrón en estos comercios, que se registra automáticamente dentro de la app.

“Con Turrón damos un paso más en la evolución natural de nuestra oferta de servicios. La tarjeta forma parte de la forma en que los usuarios ya pagan en su día a día y permite que el fraccionamiento se aplique de forma automática en los comercios adheridos, sin pasos adicionales en el punto de venta. Este lanzamiento refuerza nuestro posicionamiento como plataforma financiera integral y amplía nuestro ecosistema con una propuesta de BNPL y pagos fraccionados alineada con las preferencias reales de pago de los usuarios”, ha señalado Vitali Yermakou, country manager de ID Finance.

Contexto estratégico del producto dentro de la compañía

El lanzamiento de este producto de aplazamiento y fraccionamiento de pagos refuerza la estrategia de ID Finance de desarrollar soluciones financieras digitales que responden a necesidades cotidianas de los usuarios. Desde su lanzamiento en 2021, Plazo ha evolucionado desde una app financiera móvil hacia un ecosistema más amplio de servicios de pago y financiación, junto a beneficios adicionales orientados al bienestar de los clientes.

Después de que ID Finance cerrara una ronda de financiación estructurada por valor de 140 millones de euros en 2024 para impulsar Plazo, la app ha consolidado su crecimiento y superó por primera vez el umbral de la rentabilidad a finales de 2025. Tras el lanzamiento de Turrón, el objetivo para 2026 es impulsar la expansión de la red de comercios asociados. La incorporación de sus servicios de BNPL y fraccionamiento de pagos supone un paso más hacia la consecución de la plena rentabilidad operativa de Plazo para el conjunto del ejercicio.

Acerca de ID Finance

www.idfinance.com

ID Finance es una Fintech líder en España y México que nace hace 10 años en Barcelona con el fin de ofrecer soluciones financieras innovadoras. La misión del grupo es acelerar la transformación digital de la financiación al consumo dando respuesta a las necesidades reales de las personas y ayudándoles a alcanzar sus metas financieras. Plazo es clave en este camino. Lanzada al mercado en 2021, la app financiera de ID Finance reúne en una sola plataforma soluciones de débito y crédito y otras funcionalidades de valor añadido que permiten a los usuarios gestionar su dinero con total flexibilidad y autonomía, con una experiencia ágil, 100% móvil y sin papeleos. El lanzamiento de Turrón supone un nuevo paso en esta evolución, al incorporar una solución de pago fraccionado que amplía la propuesta de valor de Plazo y refuerza el posicionamiento de ID Finance en el ámbito de los pagos flexibles.

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Pamela Muñoz de la Barra

Consultora de Comunicación en Boldspace

plazo@boldspace.com