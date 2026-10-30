IDE Lab aplica la IA generativa para transformar la experiencia digital - IDE Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2026.-

¿Y si, en lugar de navegar por menús y secciones para encontrar lo que buscan los usuarios, se pudiera explicar directamente a una web qué necesitan y dejar que esta construya una experiencia adaptada a su petición?

Esta es la propuesta de IDE Lab, el laboratorio de innovación de IDE Marketing, que ha desarrollado una experiencia web basada en inteligencia artificial generativa capaz de interpretar las necesidades de cada visitante y ofrecerle una página personalizada en tiempo real.

Bautizada como Experiencia Web Generativa, la tecnología ya se ha implementado en la nueva web de IDE Marketing, donde cualquier usuario puede probar, sin necesidad de registrarse, una nueva forma de interactuar con una página corporativa.

Una misma web, diferentes experiencias según las necesidades del visitante

Tradicionalmente, las páginas web se han construido sobre menús, secciones y contenidos previamente definidos, obligando al usuario a recorrer una determinada estructura para encontrar la información que necesita.

La propuesta de IDE Lab invierte este planteamiento: en lugar de que el usuario tenga que adaptarse a la estructura de la web, es la experiencia digital la que se adapta a lo que busca cada persona.

El funcionamiento es sencillo. El visitante explica en lenguaje natural cuál es su necesidad, reto u objetivo de negocio. El sistema interpreta su consulta, solicita información adicional cuando resulta necesario y genera una página adaptada al contexto proporcionado, con mensajes, contenidos y soluciones relacionados con su petición.

Por ejemplo, si una empresa plantea que necesita mejorar la fidelización de sus clientes, la web presenta una experiencia centrada en programas de puntos, clubes de fidelización e incentivos. Sin embargo, si el visitante busca organizar una convención comercial, la propuesta se orienta hacia soluciones para la gestión de eventos, aplicaciones específicas y herramientas de networking.

Así, dos usuarios que acceden a la misma dirección pueden encontrarse con experiencias diferentes, construidas alrededor de sus respectivas necesidades y con la posibilidad de contactar directamente con la compañía para desarrollar una solución.

Del contenido predefinido a la intención del usuario: un nuevo escenario para el marketing

Más allá de la innovación tecnológica, este desarrollo plantea nuevas posibilidades para uno de los principales desafíos del marketing: ofrecer experiencias digitales relevantes, capaces de conectar las necesidades concretas de cada cliente con las soluciones de una marca.

Frente a los modelos tradicionales de personalización, basados habitualmente en perfiles, segmentos y contenidos preparados de antemano, la Experiencia Web Generativa utiliza la intención expresada por el propio visitante como punto de partida para construir su interacción con la compañía.

El desarrollo se enmarca en la evolución de las denominadas interfaces generativas (Generative UI), un enfoque en el que la inteligencia artificial no se limita a responder preguntas o recomendar información, sino que participa en la configuración dinámica de la experiencia digital.

Esta aproximación abre nuevas vías para explorar la personalización de contenidos, la presentación de productos y servicios y la captación de potenciales clientes, al facilitar una conexión más directa entre lo que el usuario necesita y lo que la empresa puede ofrecerle.

Durante años hemos diseñado las webs pensando en cómo organizar la información y conseguir que las personas encuentren lo que buscan. La inteligencia artificial nos permite explorar el camino inverso: que sea la propia web la que comprenda lo que necesita cada visitante y construya una experiencia a partir de esa intención, explica Javier Sanz, director del proyecto en IDE Lab.

Una innovación que ya puede ponerse a prueba

A diferencia de otras aplicaciones de inteligencia artificial incorporadas a las páginas web como asistentes conversacionales o funcionalidades complementarias, el desarrollo de IDE Lab plantea integrar la interacción generativa en la propia experiencia de navegación.

La nueva web de IDE Marketing constituye así un entorno real de aplicación de esta tecnología y un ejemplo de cómo las interfaces digitales pueden evolucionar hacia modelos más dinámicos, personalizados y centrados en las necesidades de los usuarios.

La Experiencia Web Generativa puede probarse libremente y sin registro en www.ide.marketing, donde cada visitante puede plantear su propio reto y comprobar cómo la web adapta la información y las propuestas a sus necesidades.

Sobre IDE Lab e IDE Marketing

IDE Lab es el laboratorio de innovación de IDE Marketing, dedicado a explorar y desarrollar nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, gestión del dato, automatización y tecnología aplicada al marketing y al negocio.

IDE Marketing es una compañía especializada en conectar estrategia, datos, tecnología y creatividad para desarrollar soluciones de marketing, fidelización y experiencias de cliente.

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