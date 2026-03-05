iFLYTEK presenta en MWC26 gafas y dispositivos con IA, avanzando bajo el lema "AI for Use, AI for Trust"

Lanzamiento de iFLYTEK en el MWC26 Barcelona - iFLYTEK

iFLYTEK presentó el 3 de marzo en el MWC26 Barcelona sus nuevas gafas con IA y el micrófono intérprete con IA, reforzando su compromiso con una tecnología útil y confiable bajo el lema "AI for Use, AI for Trust"

Madrid, 5 de marzo de 2026.- iFLYTEK celebró el 3 de marzo, en el marco de MWC26 en Barcelona, un evento global de lanzamiento en el que presentó dos nuevos dispositivos, las gafas con IA de iFLYTEK y el micrófono intérprete con IA, además de nuevas mejoras en varios de sus productos clave de inteligencia artificial. Con este anuncio, la compañía refuerza su visión de una IA útil y de confianza, orientada a ofrecer soluciones prácticas, fiables y aplicables a necesidades reales.



Nuevos dispositivos para facilitar la comunicación multilingüe



• Gafas con IA de iFLYTEK: integran traducción visual y por voz en tiempo real en un dispositivo ligero de solo 40 gramos, aproximadamente un 20 % más ligero que otros productos similares del mercado. Incorporan además una tecnología propia de reducción de ruido multimodal con reconocimiento del movimiento labial, capaz de identificar al interlocutor activo y minimizar el ruido de fondo en entornos concurridos.



• Micrófono intérprete con IA: diseñado para reuniones, conversaciones y negociaciones multilingües, reconoce y traduce la voz en tiempo real, mostrando el texto traducido directamente en pantalla para que los participantes puedan seguir la conversación sin interrumpir el flujo del diálogo. El sistema admite comunicación simultánea en varios idiomas y está preparado para cubrir los principales idiomas de uso internacional.



Con ambos lanzamientos, iFLYTEK amplía el alcance de su tecnología de traducción inteligente y la lleva a un abanico más amplio de contextos profesionales y de uso cotidiano.



AINOTE 2, productividad impulsada por IA para el trabajo real

Durante el evento, iFLYTEK también mostró las nuevas capacidades de AINOTE 2, su tableta de papel digital impulsada por inteligencia artificial, concebida para mejorar la productividad en el entorno profesional. Gracias a la combinación de grabación inteligente y transcripción multilingüe en tiempo real, el dispositivo convierte conversaciones y reuniones en resúmenes estructurados y listas de acciones, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo posterior y permitiendo a los usuarios centrarse en la toma de decisiones.



En MWC26, AINOTE 2 incorpora nuevas capacidades offline, una IA mejorada y sincronización en la nube con dispositivos móviles. Además, el dispositivo ha sido reconocido por los Récords Guinness como la tableta de tinta electrónica más fina del mundo.



Soluciones de IA para empresas, administraciones y atención al ciudadano

Más allá de los dispositivos de consumo y productividad, iFLYTEK también puso el foco en sus soluciones integrales de IA, una plataforma all-in-one desplegable en local, pensada para gobiernos y organizaciones que requieren un alto nivel de seguridad, control y soberanía sobre sus datos. Esta solución permite implementar inteligencia artificial en entornos on-premises, facilitando el cumplimiento normativo y respondiendo a las necesidades de sectores como finanzas, telecomunicaciones o servicios públicos. La plataforma ya se encuentra activa en distintos países y regiones.



La compañía presentó además GuideX, un humano digital impulsado por IA diseñado para entornos de atención y servicio público. Gracias a su capacidad de interacción multimodal y a la integración de múltiples tareas de atención en una sola interfaz, GuideX permite una comunicación más natural con los usuarios y ayuda a agilizar operaciones de servicio.



En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de iFLYTEK de una IA centrada en la utilidad práctica y respaldada por una arquitectura segura, robusta y alineada con los requisitos regulatorios.



Durante el evento, Vincent Zhan, vicepresidente de iFLYTEK, señaló que el intercambio global siempre ha dependido tanto de la utilidad como de la confianza, y subrayó que ese mismo principio debe aplicarse también en la era de la inteligencia artificial. "La IA debe resolver problemas reales y ganarse la confianza a largo plazo", afirmó. "AI for Use, AI for Trust representa el equilibrio entre la capacidad práctica de la tecnología, por un lado, y una arquitectura segura y conforme con la normativa, por el otro".



Durante MWC26, iFLYTEK está presente en Fira Gran Via, Pabellón 4, stand B20, donde los asistentes pueden conocer de primera mano sus últimas innovaciones en inteligencia artificial.



Para más información, visitar https://bit.ly/406mi7F.

