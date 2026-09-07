Ignacio N. Ayago aplica la gestión del riesgo de los mercados a las decisiones cotidianas

Ignacio N. Ayago sostiene el libro Algoritmo Personal en Dubái. - Techain

(Información remitida por la empresa firmante)

El operador cuantitativo español y fundador de Techain publica Algoritmo Personal, un sistema que traslada límites de pérdida, control de exposición y pensamiento probabilístico a decisiones personales y profesionales.

Dubái, 7 de septiembre de 2026.- El emprendedor español Ignacio N. Ayago, fundador de la compañía de inteligencia artificial Techain, publica Algoritmo Personal, un ensayo práctico que adapta a la vida cotidiana principios de decisión utilizados por inversores profesionales. La obra propone un sistema en tres módulos —diagnóstico, reglas y ejecución— para tomar decisiones bajo incertidumbre mediante criterios definidos antes de actuar y obtener mejores resultados.

La tesis del libro es que el principal problema no es la falta de información, sino la ausencia de reglas de ejecución. Ayago sostiene que, en decisiones relevantes, esperar a “tener ganas” o decidir en el momento aumenta la exposición al error. Su propuesta toma tres mecanismos habituales de la gestión del riesgo: definir por adelantado el límite de pérdida aceptable (stop-loss), ajustar la exposición de cada decisión al recurso disponible (tamaño de posición) y conservar margen de seguridad ante escenarios imprevistos.

Aplicado fuera de los mercados, el sistema plantea preguntas operativas antes de comprometer recursos: cuándo abandonar un proyecto que consume más de lo previsto, qué parte del tiempo o de la atención se puede asignar a una nueva iniciativa y qué ámbitos deben mantenerse protegidos, incluso cuando cambian las condiciones. El libro aborda esas reglas en decisiones relacionadas con el trabajo, los compromisos personales, los proyectos y la gestión de la atención.

Ayago cuenta con más de quince años de experiencia como analista de mercados y operador cuantitativo. Desde Dubái dirige Techain, compañía dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para el análisis de mercados, y una comunidad de más de 10.300 operadores de 49 paises. Algoritmo Personal se presenta como un ensayo práctico de no ficción, disponible en tapa blanda, dura y ebook en Amazon, en español, inglés, francés, alemán y portugués.

La disciplina no es motivación; es un sistema que decide por ti cuando estás cansado, bajo presión o dominado por la incertidumbre. En los mercados se aprende que sobrevivir importa más que acertar, y esa misma disciplina permite proteger los recursos que no se recuperan: el tiempo, la atención y la confianza, explica Ignacio N. Ayago.

Datos editoriales:

ISBN: 979-8170809691

Nº de páginas: 154

Precio:

Ebook 8€

Tapa blanda 14,95€

Tapa dura 24,95€

Fecha exacta de disponibilidad: 06/09/2026

Enlaces:

Ficha del libro en es Perfil de LinkedIn de Ignacio N. Ayago

Contacto para medios:

Nombre de contacto: Ignacio N. Ayago

Correo electrónico: contact@techain.ai

Teléfono: +971 585 886 841 Whatsapp: +34 634 054 536