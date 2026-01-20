Ignacio Purcell Mena y la apuesta estratégica - Ignacio Purcell Mena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de enero

Ignacio Purcell Mena, CEO y fundador de Black Star Petroleum, anuncia un plan para producir y distribuir hidrógeno verde desde puertos estratégicos de Europa y América Latina, fortaleciendo la transición hacia energías limpias

Ignacio Purcell Mena y el futuro del hidrógeno verde

Ignacio Purcell Mena considera que este combustible será decisivo para la descarbonización de los sectores industriales y de transporte marítimo. Su iniciativa incluye corredores energéticos que conecten plantas de producción con rutas comerciales internacionales, permitiendo abastecer mercados de alta demanda como Asia, Norteamérica y Europa central.



"El hidrógeno verde no es solo una alternativa tecnológica, es una oportunidad histórica para cambiar la matriz energética mundial. Queremos que esta transformación tenga un impacto real y duradero", afirmó Ignacio Purcell Mena.



Infraestructura, logística y alianzas estratégicas

El plan contempla plantas de electrólisis alimentadas por energía renovable, sistemas de almacenamiento de alta capacidad y terminales portuarias adaptadas para el manejo seguro de este combustible. La ubicación estratégica de estas instalaciones permitirá exportar hidrógeno a gran escala y con costes competitivos.



Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de hidrógeno verde podría multiplicarse por seis antes de 2040, alcanzando un valor de mercado superior a 700.000 millones de dólares anuales.



Este desarrollo situará a Black Star Petroleum como uno de los principales operadores internacionales en el comercio y distribución de hidrógeno, reforzando su papel como líder en energías limpias.



Impacto económico y ambiental

Además de reducir de manera significativa las emisiones de CO₂, este proyecto generará oportunidades laborales especializadas en ingeniería, mantenimiento de sistemas de electrólisis y logística portuaria.



El hidrógeno verde permitirá sustituir combustibles fósiles en sectores como el transporte marítimo, la siderurgia y la industria química, en línea con los objetivos de descarbonización global.



Compromiso con la sostenibilidad y la innovación

La estrategia forma parte de la hoja de ruta de Black Star Petroleum para diversificar su portafolio energético, garantizando que cada fase del proceso cumpla con los más altos estándares ambientales y tecnológicos.



"Nuestro compromiso es ofrecer soluciones energéticas que combinen innovación, sostenibilidad y competitividad. El hidrógeno verde es la pieza clave para construir ese futuro", concluyó Ignacio Purcell Mena.



Con este proyecto, Ignacio Purcell Mena consolida a Black Star Petroleum como un referente global en energías limpias y en la implementación de tecnologías de vanguardia para un mercado energético en plena transformación.

Contacto

Nombre contacto: Black Star Petroleum PR

Descripción contacto: Black Star Petroleum

Teléfono de contacto: 644337954



