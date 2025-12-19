Image Campus y 3M Studio lanzan un Programa de Formación en UEFN - 3M Studio

Una propuesta única para el desarrollo profesional dentro del ecosistema creativo de Fortnite.

Madrid, 19 de diciembre.- Image Campus, institución educativa referente en Latinoamérica y Academic Partner & Training Center de Epic Games, anuncia junto a 3M Studio el lanzamiento del un Programa de Formación en Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Este anuncio se dio en el marco del último MeetUp Oficial de la Comunidad de Unreal Engine, el pasado 12 de diciembre.

Hasta hoy, los desarrolladores y creadores de contenido de Fortnite solo contaban con tutoriales informales y materiales dispersos; por primera vez, se presenta un trayecto formativo integral, curricular y certificado, diseñado en conjunto con profesionales activos de la industria.

El programa —disponible en el micrositio oficial de Image Campus— introduce a estudiantes, desarrolladores independientes y estudios de videojuegos tradicionales en el creciente ecosistema de Fortnite Creative 2.0, cuyo impacto en la industria del entretenimiento, el marketing experiencial y la cultura digital continúa expandiéndose de manera exponencial.

La iniciativa es posible gracias al acuerdo entre Image Campus y 3M Studio, una compañía especializada en el desarrollo de experiencias en UEFN para marcas, entidades deportivas, gobiernos y artistas musicales. El estudio ha desarrollado proyectos para organizaciones como la Kings League, el Gobierno Argentino, la productora MOVE Concerts y se encuentra próximo a lanzar nuevas experiencias para marcas líderes de Argentina, nuevos destinos turísticos y atletas de alcance internacional.

“La industria necesita hoy profesionales capacitados en UEFN, una herramienta que ya está redefiniendo cómo se crean experiencias interactivas dentro de Fortnite. Para Image Campus es fundamental ofrecer formación de calidad, actualizada y con la guía de especialistas que trabajan día a día en el medio. Este programa inaugura un nuevo estándar para la profesionalización de la creación en UEFN.” — Eduardo Miretti, Director de Image Campus.

“Nuestro objetivo es contribuir al crecimiento del ecosistema UEFN en Latinoamérica y en Europa. Fortnite se convirtió en un canal de comunicación masivo para marcas, artistas y organizaciones. Formar nuevos creadores no solo impulsa la industria, sino que abre oportunidades concretas para que más profesionales y estudios puedan integrarse a un mercado en plena expansión.” — Javier Fernando, CEO de 3M Studio.

Con una demanda creciente de experiencias inmersivas dentro de Fortnite y una industria global buscando talento capacitado, el nuevo Programa de Formación en UEFN se presenta como una oportunidad inédita para quienes desean insertarse en uno de los sectores creativos de mayor proyección.

