IMANcorp FOUNDATION abre una nueva línea para empresas a fin de impulsar el empleo inclusivo

Barcelona, 4 de febrero de 2026 – IMANcorp FOUNDATION anuncia la apertura de una nueva línea de servicios orientada a la generación de empleo para personas con discapacidad, concebida para acompañar a las empresas que desean incorporar talento diverso con criterio, responsabilidad y mirada a largo plazo.

La iniciativa nace con una vocación clara: construir tejido social desde el ámbito empresarial, entendiendo la inclusión laboral como un proceso que exige acompañamiento, escucha y estructura. Porque incorporar a una persona con discapacidad no es una cuestión de cumplimiento normativo, es una decisión que habla de cultura organizativa, liderazgo y coherencia.

Frente a modelos centrados únicamente en la intermediación, IMANcorp FOUNDATION propone un enfoque diferencial: acompañar a la empresa y a la persona de forma simultánea, respetando los ritmos internos, preparando a los equipos y asegurando que cada incorporación sea sostenible en el tiempo. Cada empresa es distinta; la inclusión, también debería serlo.

“La verdadera inclusión empieza cuando la empresa deja de preguntarse si puede hacerlo y empieza a preguntarse cómo hacerlo bien”, afirma Almudena Pérez, experta en reclutamiento de personas con discapacidad de IMANcorp FOUNDATION.

La nueva línea se articula a través de planes de inserción sociolaboral diseñados para responder a distintos niveles de madurez organizativa: desde primeras incorporaciones guiadas hasta procesos de integración estratégica que sitúan la inclusión como parte del posicionamiento corporativo. Todos ellos comparten una misma premisa: hacerlo bien importa.

Además, IMANcorp FOUNDATION acompaña a las empresas en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD) desde una perspectiva práctica y estratégica, alineada con la realidad de cada organización y alejada de soluciones estandarizadas o meramente formales.

Con esta nueva línea, la fundación reafirma su compromiso con una inclusión exigente, profesional y transformadora. Una inclusión que busca impacto real, y que entiende el empleo como una de las herramientas clave para generar riqueza en el país y cohesión social.

Más información en: imancorpfoundation.org/empleo/

