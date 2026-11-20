Impulsa Telecom consolida su presencia en el sector de las telecomunicaciones en Andalucía - IMPULSA TELECOM SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre

Una empresa de Baza que comenzó ofreciendo conexiones a internet en su entorno más cercano participa hoy en proyectos tecnológicos de alcance nacional. Ese recorrido resume la evolución de Impulsa Telecom, fundada en abril de 2013 en esta localidad granadina y dedicada inicialmente a mejorar el acceso a las comunicaciones en hogares y pequeños negocios.

Trece años después, la compañía ha ampliado su actividad desde la conectividad hasta la instalación de infraestructuras, la telefonía empresarial, la digitalización y el desarrollo de software. Su crecimiento refleja una transformación del sector de las telecomunicaciones: para muchas empresas, disponer de conexión ya no basta si sus sistemas de trabajo, atención al cliente y gestión funcionan por separado.

De Baza a una red de servicios de alcance nacional

Durante sus primeros años, Impulsa Telecom concentró sus esfuerzos en ampliar su infraestructura y su cartera de clientes en Granada y otros puntos de Andalucía. Posteriormente extendió su cobertura mediante colaboradores en distintas provincias españolas. La empresa afirma haber trabajado con más de 3.000 organizaciones y mantener un equipo técnico propio en Andalucía.

La conectividad continúa siendo una parte fundamental de su actividad. La compañía proporciona conexiones de fibra óptica y acceso a internet mediante tecnología WiMAX, especialmente relevante en zonas rurales donde el despliegue de redes convencionales presenta dificultades. A estos servicios se suman la telefonía fija y móvil, las centralitas virtuales y móviles y el SIP Trunking, una tecnología que permite gestionar comunicaciones telefónicas a través de conexiones IP.

La diversificación también ha llevado a Impulsa Telecom al ámbito de la infraestructura tecnológica. Sus equipos realizan instalaciones y configuraciones de redes, suministran equipamiento informático y hardware y prestan servicios de asesoramiento, mantenimiento y soporte técnico. Esta combinación permite abordar tanto las necesidades de conexión como el funcionamiento de los dispositivos y sistemas que utilizan las organizaciones.

Cuando las comunicaciones se integran en la gestión empresarial

La evolución de Impulsa Telecom también puede observarse en los problemas que aborda para sus clientes. En su catálogo de proyectos figura una clínica dental de Granada para la que desarrolló una centralita integrada con el historial de los pacientes. El objetivo era que el personal de recepción pudiera identificar las llamadas y consultar información relevante sin tener que alternar entre diferentes aplicaciones.

Otro caso publicado corresponde a una imprenta granadina que utilizaba papel, llamadas y mensajes para gestionar los encargos. La intervención consistió en digitalizar los partes de trabajo y facilitar el seguimiento de los pedidos. Ambos proyectos muestran cómo las comunicaciones pueden conectarse con los procesos internos de pequeñas y medianas empresas.

Esta línea de trabajo se complementa con el desarrollo de software de gestión, que incluye programas de facturación, terminales de punto de venta (TPV) y herramientas adaptadas a las necesidades de cada negocio. El propósito de estas soluciones es reunir información, simplificar tareas administrativas y facilitar el seguimiento de las operaciones cotidianas.

La empresa también actúa como agente digitalizador y desarrolla proyectos relacionados con la presencia digital de otras organizaciones. Entre sus actividades figuran el diseño y desarrollo de páginas web y tiendas online, el posicionamiento SEO, la gestión de redes sociales y la creación de contenido gráfico y audiovisual. Se trata de un ámbito diferente al de las infraestructuras de comunicaciones, pero relacionado con la incorporación de herramientas digitales a la actividad empresarial.

Tecnología propia e inteligencia artificial: la siguiente etapa

Además de ampliar sus servicios, Impulsa Telecom está reforzando su apuesta por la investigación, el desarrollo y la creación de herramientas propias. Una de ellas es TICAYA, un software de control horario que, según la compañía, ya se encuentra en uso y está orientado al registro y la gestión de la jornada laboral.

El segundo proyecto es Profexia, una solución de inteligencia artificial actualmente en desarrollo. La empresa trabaja en su integración con las centralitas telefónicas para ampliar las posibilidades de atención y gestión de llamadas.

Esta orientación hacia productos propios introduce un cambio en la trayectoria de la compañía: además de instalar y mantener soluciones tecnológicas, busca desarrollar aplicaciones que puedan incorporarse a los sistemas utilizados por sus clientes.

Una nueva etapa vinculada a las infraestructuras

La expansión de Impulsa Telecom alcanza igualmente las instalaciones técnicas de mayor escala. La empresa anuncia una colaboración con Econocom, iniciada en 2025, para proyectos de instalación y mantenimiento de equipamiento tecnológico en centros educativos y otros edificios. Esta actividad exige coordinar el despliegue de equipos, la configuración de redes y las tareas de soporte posteriores.

Desde su origen en Baza, Impulsa Telecom ha pasado de centrarse en el acceso a internet a trabajar en distintas fases de la actividad tecnológica de empresas e instituciones. Su evolución reúne conectividad, infraestructuras, digitalización y software, mientras proyectos como TICAYA y Profexia apuntan a una nueva etapa vinculada al desarrollo de tecnología propia.

El recorrido permite observar cómo una empresa nacida para resolver necesidades locales de comunicación ha ido incorporando capacidades técnicas diferentes, hasta participar en proyectos que requieren integrar redes, dispositivos y aplicaciones en un mismo entorno de trabajo.

Contacto

Emisor: IMPULSA TELECOM SL

Contacto: IMPULSA TELECOM SL

Número de contacto: 958703131