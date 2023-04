Incentro, repite un año más, como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2023.

Incentro alcanza la 2º posición en la categoría de 50-100 empleados, 9 de cada 10 empleados/as de Incentro afirman que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar. Ha obtenido un nivel de confianza (Trust Index©) del 91%. Para optar a este reconocimiento es necesario preguntar a toda la plantilla de la compañía acerca de cómo es su lugar de trabajo

Incentro, compañía perteneciente al sector Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha conseguido la 2º posición en la categoría 50 a 100 empleados como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2023. El prestigioso Ranking, en su 21ª edición, fue anunciado esta semana en el evento de entrega de premios presencial, celebrado en el Museo del Traje, en Madrid, por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.



Para la edición de 2023, Great Place To Work® analizó 394 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de más de 380.000 trabajadores/as.



Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los/as empleados/as y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, Incentro ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma.



En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de la calidad del lugar de trabajo (98%), equilibrio que se promueve entre visa profesional y personal colaboración entre compañeros (95%) y apoyo profesional al empleado (95%); entre otras cuestiones.



Para Ricardo Gala Penagos, uno de los directores de Incentro España, "ser reconocidos como Mejor Empresa para Trabajar en España un año más y en esta posición, es el resultado del trabajo y compromiso que tenemos toda la familia que formamos Incentro. Este premio nos hace mucha ilusión pero sobre todo nos motiva para seguir mejorando y buscando nuevas propuestas que contribuyan a la felicidad de todos los compañeros/as y conviertan a Incentro en un lugar de destino".



"Incentro posee una cultura espectacular, su orientación a las personas y a la gestión del negocio es simplemente, inspiradora", declara Jaime Nardiz, Director de Consultoría e innovación en Great Place to Work.



Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.



Sobre Incentro

Incentro es una consultora tecnológica de transformación digital con una cultura corporativa transparente, una estructura muy plana y en constante evolución.



Son expertos en soluciones Cloud, desarrollo de aplicaciones nativas, migración de servicios a la nube así como en Ecommerce, experiencia de usuario y digitalización empresarial, lo cual les permite tener una visión global de las necesidades de sus clientes. Su estilo se basa en adaptar cada proyecto a las necesidades reales de cada negocio, gracias a su trabajo con partners clave, logran mantener una mentalidad disruptiva e innovadora.



Llevan desde el año 1996 ayudando a las empresas a alcanzar su máximo potencial, para ello cuentan con más de 500 especialistas distribuidos por sus oficinas de España (Madrid y Santander), Países Bajos y Kenia. incentro.com







