La inclusión como estrategia empresarial: la Fundación Claudia Tecglen y Envera aúnan fuerzas

La firma de este acuerdo de colaboración refuerza un modelo de inclusión social y laboral con impacto real en personas, familias y empresas

La Fundación Claudia Tecglen y Envera han firmado un acuerdo estratégico de colaboración con el objetivo de impulsar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Igualmente, buscan ofrecer un acompañamiento integral a sus familias, desde un enfoque estratégico alineado con las necesidades reales del tejido empresarial.



El convenio, que ha sido suscrito por Claudia Tecglen, fundadora y presidenta de la Fundación homónima, y Enrique Grande, director general de Envera, consolida una colaboración que ambas entidades vienen desarrollando desde el pasado año a través de distintas iniciativas conjuntas. Entre ellas, destaca la Escuela Convives, la primera Escuela Online de Afrontamiento Activo de la Discapacidad, impulsada por la Fundación Claudia Tecglen. Durante el último semestre de 2025, este recurso ha sido utilizado por 30 profesionales de Envera como material de apoyo complementario a su actividad diaria, contribuyendo al refuerzo de sus intervenciones y al desarrollo de procesos de inclusión laboral eficaces y duraderos.



La alianza se produce en un contexto en el que persisten importantes desigualdades en el acceso y la participación en el mercado laboral. Según la Estadística de Discapacidad en el Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España se sitúa en el 35,4%, frente al 78,5% de la población sin discapacidad, una diferencia de más de 40 puntos porcentuales que evidencia la necesidad de impulsar alianzas estratégicas entre entidades sociales, empresas e instituciones para generar oportunidades de empleo reales y sostenibles.



Ambas entidades suman su experiencia para avanzar hacia un modelo de inclusión que va más allá del acceso al empleo, abordando factores clave como la eliminación de barreras, la lucha contra los prejuicios, la salud emocional y el diseño de entornos laborales más responsables, productivos, innovadores y rentables. La colaboración contempla, además, el desarrollo de acciones conjuntas de concienciación dirigidas a empresas, al poner en valor la contribución de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial.



En palabras de Claudia Tecglen, "hablar de inclusión desde una perspectiva estratégica implica tomar decisiones que generen impacto real en la vida de las personas y en el funcionamiento de las organizaciones. Este acuerdo con un referente como Envera refuerza una convicción clara: la inclusión no es solo un compromiso social, sino una de las estrategias empresariales más competitivas y rentables".



Por su parte, Enrique Grande asegura que "muy contentos de apoyar el importante trabajo de la Fundación Claudia Tecglen como uno de sus pilares de la diversidad. En Envera se lleva casi 50 años trabajando para que las personas con discapacidad ocupen con dignidad su lugar en el mundo, convencidos de que esta nueva alianza permitirá seguir avanzando hacia un mundo más justo y mejor para todos".



Este acuerdo refuerza el compromiso compartido de la Fundación Claudia Tecglen y Envera con la igualdad de oportunidades y con una visión de la inclusión laboral de las personas con discapacidad como palanca de transformación social y valor estratégico para las organizaciones.

