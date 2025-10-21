Innovación aérea con Galvañ Lacados; limpieza de fachadas y placas solares con drones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2025.-

La tecnología avanza, y con ella, también lo hacen los métodos para conservar edificios y estructuras en condiciones óptimas. La limpieza de fachadas con drones representa uno de los avances más eficaces en el ámbito del mantenimiento industrial y urbano.

Esta técnica sustituye los sistemas tradicionales por una solución aérea que reduce riesgos, evita cortes de actividad y permite resultados precisos en tiempos reducidos. Galvañ Lacados ha incorporado este sistema en sus servicios, demostrando que la eficiencia y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Además, la compañía amplía su oferta con soluciones adaptadas a otras superficies complejas, garantizando así una cobertura técnica versátil y eficiente.

Tecnología que elimina la suciedad sin tocar el suelo

La limpieza aérea profesional se ha convertido en una solución estratégica para aquellos edificios que presentan complejidad estructural o altura considerable. Galvañ Lacados ha implementado su sistema Galvañ CleanDrone para ofrecer un servicio automatizado, seguro y sin contacto físico con la superficie. Gracias a este avance, es posible intervenir sobre fachadas de hasta 30 metros sin necesidad de andamios, grúas ni cortes de calle.

El procedimiento comienza con una inspección gratuita mediante dron, que permite valorar el estado del inmueble y elaborar un presupuesto inmediato. Tras ello, el equipo actúa con precisión milimétrica para eliminar polvo, carbonilla, cal o incluso residuos orgánicos acumulados por la contaminación ambiental.

Esta metodología se adapta tanto a edificios residenciales como a instalaciones industriales, permitiendo conservar el aspecto estético de los inmuebles sin interrumpir su actividad diaria. De hecho, este tipo de intervención ya ha sido aplicado en proyectos de gran envergadura, como la limpieza de la fachada del Roig Arena de Valencia, donde se restauraron más de 8.600 lamas cerámicas sin afectar al funcionamiento del recinto.

Además, la limpieza de cristales con drones se posiciona como una opción preferente para superficies acristaladas de difícil acceso, aportando una solución eficaz para comunidades de vecinos, hoteles o centros deportivos. El uso de agua a presión sin productos químicos convierte este servicio en una opción respetuosa con el medio ambiente, sin dejar residuos y con un consumo mínimo de recursos.

Rendimiento solar, eficiencia energética y superficies impecables

La acumulación de suciedad sobre los paneles fotovoltaicos puede reducir su rendimiento hasta un 30 %. Por ello, la limpieza de placas solares con drones se ha consolidado como uno de los servicios más demandados por parte de empresas e instalaciones que apuestan por la eficiencia energética. Galvañ Lacados aplica tecnología DJI Cleaner para asegurar una eliminación rápida y uniforme de polvo, arena o restos adheridos, sin riesgo de daños y sin contacto directo.

Este tipo de intervención, al no requerir acceso físico ni manipulación directa de los módulos, es ideal para cubiertas frágiles o inclinadas. La posibilidad de establecer un plan de mantenimiento periódico garantiza que los paneles conserven su capacidad operativa en niveles óptimos a lo largo del tiempo.

En todos los casos, los drones utilizados están certificados, operados por pilotos profesionales y equipados con sistemas de navegación avanzada, lo que asegura una ejecución precisa, segura y sin contratiempos.

La apuesta de Galvañ Lacados por la innovación tecnológica redefine la forma de entender el mantenimiento exterior. Con soluciones adaptadas a cada superficie, la limpieza de fachacas con drones abre paso a una nueva etapa donde eficiencia, sostenibilidad y seguridad avanzan en la misma dirección.

Contacto

Emisor: Grupo Galvañ

Contacto: Grupo Galvañ

Número de contacto: 635 81 6236