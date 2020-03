Innovación en las despedidas realizadas en la Costa del Sol

Ocio y Despedidas innova en el sector de las despedidas de solteras. Dispone de dos locales de grandes dimensiones en Málaga y Torremolinos, denominados Sala Hollywood y multitud de actividades para divertir a varios cientos de persona en una misma noche. En Marbella dispone de múltiples actividades para el público inglés para el que ofrece servicios tan innovadores como es Marbella Cheeky Butler, muy demandado por este tipo de público

A lo largo del año 2019 se han creado muchas día de hoy existen muchísimas agencias que trabajan en el sector cuya actividad es despedidas solteras Málaga. El sector está cada vez está en mayor crecimiento. Actualmente está paralizado por la situación tan complicada que se está viviendo a nivel mundial. Ocio&Despedidas aborda con ilusión un nuevo proyecto con el que espera crecer durante la temporada de verano y otoño de este año: Servicios para despedidas de solteras en Málaga y Marbella Cheeky Butler para el público anglosajón. Ambas con una gran trayectoria profesional que vienen ofreciendo sus servicios a diferentes públicos, una de ellas enfocadas al público extranjero y otra al español.



Y es que, a la hora de comenzar con los preparativos para una despedida de soltera, o como suelen decir los extranjeros que buscan ideas en la costa marbellí “ Marbella Hen Do”, las opciones disponibles son muchísimas, sin embargo, los organizadores siempre deberán tener en cuenta una serie de factores para conseguir que sea todo un éxito la despedida de soltera en Málaga, y por supuesto, también serán los mismos factores para lograr la perfección en fiestas de solteros.



¿Qué tener en cuenta a la hora de organizar una despedida en la Costa del Sol?



Agencias como Marbella Cheeky Butler ponen a disposición de los organizadores un amplio abanico de actividades y servicios enfocados a la diversión, la fiesta, el erotismo y la buena música. Otras como Ocio&Despedidas ofrecen su experiencia para ayudar en la búsqueda de alojamientos, discotecas y restaurantes temáticos. Este sería sin duda un primer punto, valorar a las agencias y ver que ofrecen para decidirse a seguir con la organización junto con la ayuda de estos profesionales.



En segundo lugar, habría que destacar que es necesario tener en cuenta los gustos e intereses del anfitrión. Tanto, que hay que elegir las actividades por y para ellos. Por ejemplo, si al futur@ recién casad@ le gustan los shows privados durante una barbacoa, habrá que buscar actividades de ese estilo y combinarlas junto con otras para conseguir que el día sea increíble.



En tercer lugar, otro aspecto a tener en cuenta será el presupuesto, pensad que os gustaría que os hicieran, sin escatimar en costes, pues eso mismo deberéis organizar a ese amig@ que está a punto de casarse. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las ofertas y descuentos que agencias como las que se han mencionado antes tienen



Otro punto muy importante a tener en cuenta por la persona encargada de organizar la despedida de soltero o soltera, es la fecha y disponibilidad de todos los asistentes, además del anfitrión. Bien es cierto que éste último no debe saberla, pero habrá que apañarse para descubrir su disponibilidad. Se tendrá que elegir una fecha no muy cercana al gran evento, pues primará los nervios y no disfrutarán, ni tampoco muy lejana, pues no se vivirá igual.



Y para terminar y englobar todos estos puntos que hay que tener en cuenta, el encargado de la planificación, deberá ser el más organizado del grupo. Establecer una “checklist” que contenga todos los puntos a tratar; fecha de la despedida, alojamientos, ubicación, actividades, restaurantes, lugares a visitar, accesorios y todo aquello que se quiera para que el futuro casado o casada se lo pasen a lo grande.



Con estas pautas y con ayuda de una profesional y especializada agencia tendréis a vuestra disposición todo lo necesario para que todo salga a la perfección, para que vuestro mejor amig@ disfrute al máximo en su gran día.







Datos de contacto

Ocio y Despedidas Málaga, Torremolinos y Marbella

Agencia de Despedidas de Soltero y Soltera Divertidas en la Costa del Sol

Especializada también en Fiestas, Boat Parties y Cheeky Butler en Marbella y Puerto Banús

Tlf.: +34 640 29 50 93

info@marbellacheekybutler.co.uk



https://www.marbellacheekybutler.co.uk

https://www.ociodespedidasmalaga.com







Contacto

Nombre contacto: Jose María Plata

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 625489177