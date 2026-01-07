Instituto Volpe presenta Skin Finea, carillas ultrafinas que preservan el diente propio al 100%

Carillas ultrafinas Skin Finea - propio

El Instituto Odontológico Volpe presenta Skin Finea, un método exclusivo de carillas ultrafinas que preserva el diente propio al 100% y combina precisión digital, sensibilidad estética y la certificación de calidad UNE 179001. El tratamiento cuenta con evidencia científica publicada en revistas médicas y se posiciona como referente en odontología conservadora

El Instituto Odontológico Volpe, referente en estética dental avanzada y certificado con la UNE 179001, lanza oficialmente Skin Finea, su marca registrada de carillas ultrafinas diseñadas para preservar completamente la estructura dental. Este lanzamiento responde a la creciente demanda de pacientes que buscan mejorar su sonrisa mediante procedimientos no invasivos que combinan tecnología digital y rigor clínico.



Desarrollado y supervisado por la Dra. Cecilia Volpe, Skin Finea propone un enfoque conservador que evita el tallado dental agresivo, manteniendo intacta la anatomía y el esmalte. "La estética dental no debe transformar a la persona, sino revelar lo mejor de ella. El método Skin Finea tiene como prioridad respetar el diente, comprender el rostro y acompañar al paciente con rigor clínico", afirma la Dra. Volpe.



¿Qué es Skin Finea? (Definición del método) Skin Finea es un método de carillas dentales ultrafinas que preserva el diente al 100% y combina precisión digital con un acabado estético natural. A diferencia de las carillas tradicionales, este sistema ultraconservador no requiere tallado dental en la mayoría de los casos y está respaldado por la certificación UNE 179001 y publicaciones científicas que demuestran su estabilidad funcional y estética a largo plazo.



Diseño digital de sonrisa para resultados personalizados El protocolo Skin Finea integra tecnología de vanguardia, incluyendo escáner intraoral 3D para eliminar errores humanos y mejorar la precisión, análisis facial y una fase de prueba estética (mock-up) antes del resultado definitivo. Esto permite al paciente visualizar sus carillas ultrafinas en su propia boca antes de la colocación final, asegurando que el diseño se adapte perfectamente a su fisonomía y personalidad.



Calidad verificada y evidencia científica El Instituto Volpe avala su excelencia asistencial mediante la norma UNE 179001, una exigente certificación que distingue a las clínicas dentales que cumplen los máximos estándares de seguridad, organización y trazabilidad en todos sus procesos clínicos.



Este marco de calidad se refuerza con la evidencia científica del propio método. La Dra. Volpe ha publicado los resultados clínicos de esta técnica en la revista médica Ocronos, julio 2025. Las publicaciones documentan casos reales de rehabilitación estética sin tallado, validando científicamente su éxito y estabilidad en el tiempo.



Garantía de 15 años y excelencia en el seguimiento La confianza en la durabilidad del material (porcelana de alta resistencia e inalterable) permite ofrecer una garantía oficial de 15 años. Esta garantía está vinculada a un programa de seguimiento clínico semestral, incluido en el protocolo Skin Finea, diseñado para monitorizar la salud gingival, la oclusión y la estabilidad estética de las carillas a largo plazo.



Ubicación y exclusividad El tratamiento Skin Finea es una marca registrada exclusiva del Instituto Volpe. Se realiza únicamente en sus instalaciones de Via Augusta 236 (Barcelona), donde cada caso es ejecutado bajo la supervisión directa de la Dra. Volpe y su equipo especializado.

