Intar Radio consolida su concurso Artista Emergente como gran impulsor del talento independiente en España

La edición 2026 arrancó el pasado 15 de enero, tras un 2025 con más de 1.300 artistas inscritos, cerca de 10.000 canciones recibidas y más de 180 proyectos difundidos

Madrid, 9 de febrero de 2026.- El concurso Artista Emergente Intar Radio se ha consolidado durante 2025 como una de las principales iniciativas de impulso al talento musical independiente en España, convirtiéndose en un punto de referencia para artistas emergentes que buscan visibilidad, conexión con el público y oportunidades reales de desarrollo profesional.



En cifras, la edición 2025 del concurso refleja la magnitud y el alcance del proyecto: 1.348 artistas participantes, que presentaron cerca de 10.000 canciones, confirmando la necesidad existente de espacios que den cabida a la creatividad emergente y a la diversidad musical fuera de los circuitos tradicionales de la industria.



Durante el desarrollo del concurso, Intar Radio seleccionó 180 canciones de otros tantos artistas, que pasaron a formar parte de su programación y de las votaciones públicas mensuales, garantizando una difusión continuada y una presencia real ante la audiencia. De este proceso surgieron 12 artistas finalistas, uno por cada mes del año, que optaron al reconocimiento anual como Artista Emergente Intar Radio: Paula Fitzz (enero), Lucía Carrión (febrero), Patty Causon (marzo), Ebhel (abril), Oli (mayo), Mireia Mínguez (junio), Autofilia (julio), Cami Tal (agosto), Charlie (septiembre), Mery D’Agostino (octubre), Lillie Pop (noviembre) y Laia Torras (diciembre).



Tras esta fase final, Charlie fue elegido Artista Emergente Intar Radio 2025, coronándose como ganador de la edición y recibiendo el reconocimiento anual que premia su identidad sonora y su capacidad para conectar con la audiencia.



El impacto del certamen se refleja también en la respuesta del público. La audiencia de Intar Radio se sitúa en torno a los 50.000 oyentes mensuales, y las votaciones asociadas al concurso generaron miles de interacciones, consolidando el proyecto como un espacio de encuentro entre artistas emergentes y oyentes comprometidos con la música independiente.



El espíritu del concurso: comunidad, visibilidad y oportunidades reales

Más allá de los datos, el valor del concurso Artista Emergente Intar Radio reside en su capacidad para crear comunidad, generar audiencia y abrir oportunidades reales para artistas que, en muchos casos, encuentran en la plataforma uno de sus primeros altavoces profesionales.



A través de este concurso, Intar Radio se consolida como un agente activo y comprometido con el impulso del talento independiente en España, ofreciendo a los artistas emergentes un entorno donde su trabajo es escuchado, valorado y acompañado.



El éxito obtenido por el concurso se sustenta en un modelo claro y sostenible, basado en una selección cuidada de propuestas, la participación directa del público mediante votaciones abiertas y una difusión constante en antena y canales digitales, poniendo en valor la autenticidad, la diversidad y la calidad artística.



Este enfoque ha permitido a Intar Radio ocupar un espacio que actualmente no existe en la industria musical, donde el artista emergente se encuentra cada vez más alejado del público y con menos posibilidades de monetizar y dar continuidad a su proyecto. Frente a esta realidad, el concurso Artista Emergente actúa como un puente entre creación, audiencia y oportunidades.



Las grandes empresas del sector difícilmente pueden dedicar medios y tiempo a valorar y acompañar de forma individualizada a los nuevos talentos, lo que hace especialmente necesario el papel de iniciativas como el concurso Artista Emergente Intar Radio, que actúan como puente entre creación, audiencia y oportunidades reales de desarrollo.



Oportunidad para marcas, instituciones e inversores

El crecimiento del concurso en 2025 abre nuevas vías de colaboración para empresas, marcas, patrocinadores e instituciones interesadas en asociarse a un proyecto cultural con impacto real, valores claros y una comunidad en expansión.



El concurso Artista Emergente Intar Radio supone una oportunidad para que empresas y marcas ayuden activamente a músicos emergentes a lanzar su carrera, participando en un proyecto que combina cultura, creatividad y proyección a medio y largo plazo.



Entre las oportunidades que ofrece el concurso destacan:



• Alta visibilidad en un entorno cultural y creativo



• Asociación directa con talento emergente y valores de autenticidad



• Acciones de branded content, eventos y activaciones culturales



• Un formato escalable, con proyección y continuidad en el tiempo





La edición 2026 se presenta así como una oportunidad estratégica para aquellos partners que deseen formar parte activa del desarrollo de la música emergente en España.



Edición 2026 en marcha desde el 15 de enero

Tras el éxito de la edición 2025, la nueva edición del concurso Artista Emergente Intar Radio arrancó el pasado 15 de enero, abriendo una convocatoria dirigida a artistas y bandas emergentes de cualquier estilo musical.



A lo largo de 2026, Intar Radio continuará seleccionando propuestas para su difusión, votación pública y acompañamiento profesional, reforzando su compromiso con la música independiente y con la creación de oportunidades reales para nuevos talentos.



Toda la información sobre participación, bases del concurso y ediciones anteriores está disponible en intarradio.com.



Sobre Intar Radio

Intar Radio es una plataforma de radio digital comprometida con la difusión de la música independiente, la cultura contemporánea y las nuevas voces creativas. A través de iniciativas como el concurso Artista Emergente Intar Radio, la emisora apuesta por un modelo de comunicación cultural que conecta artistas, público y sector profesional, contribuyendo activamente al desarrollo del ecosistema musical independiente en España.

