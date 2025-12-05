La International Quantum Business Conference regresa como foro clave entre ciencia cuántica e industria

(Información remitida por la empresa firmante)

Galicia, 5 de diciembre de 2025.-

Fujitsu, Fsas Technologies, la Xunta de Galicia y CESGA consolidan una alianza estratégica para impulsar el ecosistema cuántico europeo desde España

La revolución cuántica vive un momento decisivo a nivel global. En este contexto, la International Quantum Business Conference (IQBC) celebrará su segunda edición los días 17 y 18 de diciembre de 2025 en Santiago de Compostela, reforzando su papel como uno de los encuentros internacionales más relevantes para la adopción industrial de tecnologías cuánticas.

La edición de 2025 coincide con el International Year of Quantum, proclamado por Naciones Unidas y liderado por la UNESCO para conmemorar el centenario de la mecánica cuántica. El IQBC forma parte del calendario oficial de eventos globales, lo que subraya su importancia en la escena cuántica mundial.

Un foro para unir ciencia, industria y estrategia

El IQBC nació en 2024 con un objetivo claro: acercar la ciencia cuántica a la industria, conectar laboratorios con empresas y promover la transferencia real de conocimiento. Fue impulsado por Fujitsu, la Xunta de Galicia y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en un momento en el que Europa acelera su apuesta por tecnologías estratégicas.

Su primera edición ya reunió a investigadores, tecnólogos, centros de decisión y corporaciones de sectores clave como healthcare, logística, energía o finanzas, donde la computación cuántica empieza a mostrar sus primeras aplicaciones prácticas.

Este año, el encuentro cuenta como sponsors con Fsas Technologies – a Fujitsu company, la Xunta de Galicia y CESGA, consolidando una alianza público-privada que posiciona a Galicia como hub europeo en computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial.

La combinación de recursos científicos, visión institucional y capacidad tecnológica convierte al IQBC en una plataforma única para impulsar el liderazgo de España y Europa en un terreno donde la competencia internacional es especialmente intensa.

Más allá de la teoría: hacia la adopción industrial

A diferencia de otros foros centrados en avances experimentales, el IQBC pone el foco en un desafío fundamental: cómo llevar la cuántica a escala industrial.

El programa reunirá a especialistas que analizarán cómo se está integrando la cuántica en estrategias digitales reales, junto con supercomputación (HPC), inteligencia artificial y ciberseguridad. Este enfoque híbrido refleja el punto en el que se encuentra hoy el sector: una fase en la que investigación y mercado empiezan a converger.

Uno de los elementos más relevantes será la visita guiada al ordenador cuántico QMIO, ubicado en las instalaciones del CESGA. Esta demostración permitirá comprender el estado real de la tecnología, su funcionamiento, sus limitaciones y su potencial a medio plazo.

En un entorno donde la narrativa cuántica a menudo oscila entre la especulación y la expectativa, el IQBC apuesta por contexto, realismo y demostraciones tangibles, aportando una visión clara de cómo avanza la tecnología en Europa.

Una cita estratégica en plena carrera global

La computación cuántica se ha convertido en un factor determinante en la competencia tecnológica entre regiones. Estados Unidos, China y Europa invierten miles de millones en su desarrollo, conscientes de que esta tecnología marcará el futuro de la ciberseguridad, la industria farmacéutica, la eficiencia energética o la inteligencia artificial.

Desde España, la alianza entre Fujitsu, Fsas Technologies, CESGA y la Xunta de Galicia representa un modelo de colaboración orientado a atraer talento, impulsar proyectos internacionales y fortalecer el ecosistema europeo desde el sur del continente.

Una comunidad global comprometida con el avance cuántico

Además del contenido científico y estratégico, el IQBC fomentará la creación de una comunidad internacional sólida a través de espacios de networking y encuentros informales diseñados para fortalecer relaciones entre actores globales del sector.



El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, que durante dos días se convertirá en un punto de encuentro entre investigadores, empresas, organismos públicos y líderes tecnológicos que trabajan para que la cuántica llegue a la sociedad y al tejido productivo.

Más información: International Quantum Business Conference - Event portal

