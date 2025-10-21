Inversimply lanza su Plan Financiero digital para ayudar a las familias a tomar el control de su economía

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa española Inversimply presenta una herramienta gratuita de planificación financiera personalizada que permite a cualquier persona conocer su situación económica actual y diseñar una estrategia para alcanzar sus objetivos vitales y de inversión

Madrid, 21 de octubre.- En un contexto en el que más del 60 % de los españoles reconoce no tener un plan financiero claro, Inversimply, empresa especializada en planificación financiera, ha lanzado su nuevo Plan Financiero personalizado digital, un servicio gratuito ya disponible en España.



La herramienta ofrece un diagnóstico financiero personalizado en pocos minutos, sin necesidad de conocimientos previos, e incluye el acompañamiento de un consultor financiero que propone soluciones adaptadas a cada caso y un seguimiento constante del Plan.



El objetivo es claro: democratizar el acceso a la planificación financiera y acompañar a las familias españolas en la creación de un patrimonio sólido y sostenible a largo plazo.



"Cualquier persona, tenga o no ahorros, necesita un plan financiero. No se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de cómo lo gestionas para que trabaje a tu favor", explica Adrian Viturro, director de Inversiones de Inversimply.



El plan financiero analiza aspectos clave como la protección familiar, el ahorro, la inversión, la jubilación y la educación financiera, generando una visión global y práctica de la situación económica del usuario.



Según los datos de Inversimply, los clientes que implementan su plan financiero personalizado mejoran significativamente su capacidad de ahorro e inversión y reducen su estrés financiero.



"Queremos que cualquier persona en España pueda planificar su futuro financiero con la misma claridad con la que planifica sus vacaciones.", añade Adrian Viturro.



Sobre Inversimply

Fundada en 2019, Inversimply es una plataforma de planificación financiera que ayuda a familias y particulares a diseñar estrategias ahorro e inversión personalizadas. A través de un equipo de consultores financieros certificados, la empresa ofrece fondos de inversión, seguros de ahorro e hipotecas. Además de sus servicios de planificación e inversiones, la compañía desarrolla programas de bienestar financiero para empresas.





Contacto

Nombre contacto: Inversimply Planificación Financiera

Descripción contacto: Inversimply

Teléfono de contacto: 676 429 411



