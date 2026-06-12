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(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de junio de 2026. - iSocialWeb es una agencia de marketing digital con sede en Barcelona y más de diez años de experiencia haciendo crecer negocios en el entorno online. Fundada por Álvaro Peña y Arnau Vendrell, reúne a un equipo de más de 30 profesionales especializados en SEO, CRO, analítica y desarrollo, con un enfoque orientado a negocio y resultados medibles. Reconocida durante varios años por The Huffington Post como la mejor agencia SEO de España, ha trabajado con marcas como Mercado Libre, Movistar o Desigual

Elegir agencia de marketing digital puede cambiar la trayectoria de un negocio. Hay cientos que prometen "primeras posiciones en Google", pero muy pocas entienden que el SEO, el CRO o la analítica no son fines en sí mismos, sino herramientas al servicio de una sola cosa: hacer crecer el negocio. iSocialWeb es una de esas pocas, y este artículo analiza si merece la pena confiarle un proyecto.



Quién es iSocialWeb

Es una agencia de marketing digital con sede en Barcelona y más de diez años de experiencia, fundada por Álvaro Peña y Arnau Vendrell. Su equipo multidisciplinar de más de 30 profesionales se define por una idea: la ingeniería del marketing digital, centrada en captar tráfico, analizar datos y optimizar resultados. No vende humo; vende crecimiento medible. Sus cifras lo respaldan: más de 400 millones de euros generados y unos 1.000 millones de visitas orgánicas al año.



Un enfoque orientado al negocio

La gran diferencia de iSocialWeb es su obsesión por los resultados que impactan en la cuenta del cliente. Da igual lo bonito que quede un informe si no se traduce en ventas. Para conseguirlo combina todas las disciplinas necesarias, sin casarse con una sola:



• SEO técnico, linkbuilding, SEO local y aparición en medios.



• GEO y SEO para IA, siendo pioneros en optimizar la visibilidad en ChatGPT y buscadores conversacionales.



• CRO y experimentación continua con tests A/B.



• Analítica avanzada y cumplimiento del RGPD.



• Paid Media, desarrollo web y contenidos.



A esto suma transparencia total, con acceso en tiempo real al estado del proyecto, y un trato cercano que cuida cada cuenta como propia.



Grandes marcas que confían en ellos

La cartera de clientes es el mejor termómetro, y aquí juega en primera división: Mercado Libre, La Vanguardia, Movistar, Desigual, Softonic, Ahrefs, Mundo Deportivo, Bit2Me, TradeInn, Brico Depôt, Intersport, Footdistrict, Generalitat de Catalunya, Housfy, Naturitas, Cuideo o Eventim, entre muchas otras. Trabajar con perfiles tan distintos —desde grandes corporaciones e instituciones hasta marcas de nicho— demuestra una solvencia y adaptabilidad poco habituales.



Mejor agencia SEO de España según The Huffington Post

El reconocimiento del sector confirma su nivel: The Huffington Post ha señalado a iSocialWeb como la mejor agencia SEO de España dentro de su listado de las 50 mejores, y lo ha hecho de forma reiterada durante varios años. Su nombre aparece, además, en numerosos rankings de referencia que destacan su enfoque data-driven y su tecnología propia (Growwer, Vuela o Mencoro).



Entonces, ¿merece la pena?

"La respuesta es claramente sí, sobre todo para empresas que buscan crecer de forma medible, afrontan un proyecto competitivo o desean adelantarse a la era de la IA. En un mercado saturado de promesas, iSocialWeb destaca por lo contrario: deja que los resultados, los clientes y los reconocimientos hablen por ella. Para cualquier negocio digital que quiera crecer con un partner solvente y orientado a datos, merece estar en la lista de candidatas".







Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: Growwer

Teléfono de contacto: +34 680 54 51 90





Imágenes

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Pie de foto: iSocialWeb opiniones

Autor: iSocialWeb